https://ria.ru/20230919/galyaviev-1897337346.html
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева - РИА Новости, 19.09.2023
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева
Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:10
2023-09-19T18:10
2023-09-19T18:10
происшествия
оренбургская область
ильназ галявиев
казань
стрельба в школе в казани
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него нет, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области. Ранее в телеграм-каналах появились утверждения, что Галявиева якобы "зверски избили" сотрудники исправительной колонии. Кроме того, утверждалось, что массовому убийце отказывают в медицинской помощи. "Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву <...> является недостоверной", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН. По данным управления, условия отбывания наказания Галявиева "соответствуют нормам действующего законодательства". "Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", - добавили в пресс-службе. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
https://ria.ru/20230411/galyaviev-1864544295.html
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Оренбургская область, Ильназ Галявиев, Казань, Стрельба в школе в Казани, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева
ФСИН: информация об избиении Галявиева в "Черном дельфине" недостоверна
УФА, 19 сен – РИА Новости. Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него нет, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.
Ранее в телеграм-каналах появились утверждения, что Галявиева якобы "зверски избили" сотрудники исправительной колонии. Кроме того, утверждалось, что массовому убийце отказывают в медицинской помощи.
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"Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву <...> является недостоверной", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН. По данным управления, условия отбывания наказания Галявиева "соответствуют нормам действующего законодательства".
"Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", - добавили в пресс-службе.
В Казани
11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
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