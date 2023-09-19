https://ria.ru/20230919/galyaviev-1897337346.html

ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева

ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева - РИА Новости, 19.09.2023

ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева

Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:10

2023-09-19T18:10

2023-09-19T18:10

происшествия

оренбургская область

ильназ галявиев

казань

стрельба в школе в казани

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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УФА, 19 сен – РИА Новости. Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него нет, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области. Ранее в телеграм-каналах появились утверждения, что Галявиева якобы "зверски избили" сотрудники исправительной колонии. Кроме того, утверждалось, что массовому убийце отказывают в медицинской помощи. "Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву <...> является недостоверной", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН. По данным управления, условия отбывания наказания Галявиева "соответствуют нормам действующего законодательства". "Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", - добавили в пресс-службе. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.

https://ria.ru/20230411/galyaviev-1864544295.html

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

оренбургская область

казань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, оренбургская область, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)