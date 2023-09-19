Рейтинг@Mail.ru
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/galyaviev-1897337346.html
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева - РИА Новости, 19.09.2023
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева
Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:10
2023-09-19T18:10
происшествия
оренбургская область
ильназ галявиев
казань
стрельба в школе в казани
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831550729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_55b2c9cd92b80bb62290b10200525ced.jpg
УФА, 19 сен – РИА Новости. Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него нет, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области. Ранее в телеграм-каналах появились утверждения, что Галявиева якобы "зверски избили" сотрудники исправительной колонии. Кроме того, утверждалось, что массовому убийце отказывают в медицинской помощи. "Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву &lt;...&gt; является недостоверной", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН. По данным управления, условия отбывания наказания Галявиева "соответствуют нормам действующего законодательства". "Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", - добавили в пресс-службе. В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
https://ria.ru/20230411/galyaviev-1864544295.html
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
оренбургская область
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831550729_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e6d07d1270bc83b479f1dbe64fbdaafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, ильназ галявиев, казань, стрельба в школе в казани, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Оренбургская область, Ильназ Галявиев, Казань, Стрельба в школе в Казани, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла сообщения об избиении массового убийцы Галявиева

ФСИН: информация об избиении Галявиева в "Черном дельфине" недостоверна

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ильназ Галявиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 сен – РИА Новости. Информация об избиении Ильназа Галявиева, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" за массовое убийство, недостоверна, никакого давления на него нет, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.
Ранее в телеграм-каналах появились утверждения, что Галявиева якобы "зверски избили" сотрудники исправительной колонии. Кроме того, утверждалось, что массовому убийце отказывают в медицинской помощи.
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Имам призвал Галявиева заняться книгой покаяния
11 апреля, 16:02
"Распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы незаконном применении физической силы и причинении телесных повреждений Ильназу Галявиеву <...> является недостоверной", - сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН. По данным управления, условия отбывания наказания Галявиева "соответствуют нормам действующего законодательства".
"Права и законные интересы осужденного не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на него со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось", - добавили в пресс-службе.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Верховный суд Татарстана 13 апреля назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор.
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте нападения в школе хутора Красный Десант Ростовской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России
11 сентября, 14:45
 
ПроисшествияОренбургская областьИльназ ГалявиевКазаньСтрельба в школе в КазаниФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала