https://ria.ru/20230919/frantsiya-1897250892.html

Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 19.09.2023

Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Франция, вероятно, сократит свое присутствие в Африке и увеличит в Тихоокеанском регионе, заявил изданию Defense One начальник штаба ВКС страны генерал Стефан... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:33

2023-09-19T14:33

2023-09-19T15:00

в мире

франция

африка

юбер ведрин

воздушно-космические силы россии

военный переворот в нигере

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция, вероятно, сократит свое присутствие в Африке и увеличит в Тихоокеанском регионе, заявил изданию Defense One начальник штаба ВКС страны генерал Стефан Милль. "(Франция) вероятно, в будущем сократит силы в Африке... Мы охватываем все больше и больше территории (в Тихоокеанском регионе)", - приводит его слова издание. Он отметил, что Франция не прекратит поддержку контртеррористических миссий в регионе, при необходимости французский контингент будет привлекаться "при непредвиденных обстоятельствах", а также "на определенное время для тренировки". Ранее французский экс-министр иностранных дел Юбер Ведрин заявлял, что Франция должна уйти из африканских стран, где ее не хотят видеть.

https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html

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франция

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в мире, франция, африка, юбер ведрин, воздушно-космические силы россии, военный переворот в нигере