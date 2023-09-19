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Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 19.09.2023
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14:33 19.09.2023 (обновлено: 15:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/frantsiya-1897250892.html
Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 19.09.2023
Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Франция, вероятно, сократит свое присутствие в Африке и увеличит в Тихоокеанском регионе, заявил изданию Defense One начальник штаба ВКС страны генерал Стефан... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:33
2023-09-19T15:00
в мире
франция
африка
юбер ведрин
воздушно-космические силы россии
военный переворот в нигере
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция, вероятно, сократит свое присутствие в Африке и увеличит в Тихоокеанском регионе, заявил изданию Defense One начальник штаба ВКС страны генерал Стефан Милль. "(Франция) вероятно, в будущем сократит силы в Африке... Мы охватываем все больше и больше территории (в Тихоокеанском регионе)", - приводит его слова издание. Он отметил, что Франция не прекратит поддержку контртеррористических миссий в регионе, при необходимости французский контингент будет привлекаться "при непредвиденных обстоятельствах", а также "на определенное время для тренировки". Ранее французский экс-министр иностранных дел Юбер Ведрин заявлял, что Франция должна уйти из африканских стран, где ее не хотят видеть.
https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html
https://ria.ru/20230914/gabon-1896240990.html
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в мире, франция, африка, юбер ведрин, воздушно-космические силы россии, военный переворот в нигере
В мире, Франция, Африка, Юбер Ведрин, Воздушно-космические силы России, Военный переворот в Нигере
Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Франция увеличит военное присутствие в Тихоокеанском регионе, уменьшив в Африке

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на Елисейские поля в Париже
Вид на Елисейские поля в Париже - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на Елисейские поля в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Франция, вероятно, сократит свое присутствие в Африке и увеличит в Тихоокеанском регионе, заявил изданию Defense One начальник штаба ВКС страны генерал Стефан Милль.
"(Франция) вероятно, в будущем сократит силы в Африке... Мы охватываем все больше и больше территории (в Тихоокеанском регионе)", - приводит его слова издание.
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Он отметил, что Франция не прекратит поддержку контртеррористических миссий в регионе, при необходимости французский контингент будет привлекаться "при непредвиденных обстоятельствах", а также "на определенное время для тренировки".
Ранее французский экс-министр иностранных дел Юбер Ведрин заявлял, что Франция должна уйти из африканских стран, где ее не хотят видеть.
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В миреФранцияАфрикаЮбер ВедринВоздушно-космические силы РоссииВоенный переворот в Нигере
 
 
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