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Детский экофорум соберет 2,5 тысяч школьников в Челябинске в октябре - РИА Новости, 19.09.2023
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Челябинская область
 
15:14 19.09.2023 (обновлено: 16:15 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/forum-1897265603.html
Детский экофорум соберет 2,5 тысяч школьников в Челябинске в октябре
Детский экофорум соберет 2,5 тысяч школьников в Челябинске в октябре - РИА Новости, 19.09.2023
Детский экофорум соберет 2,5 тысяч школьников в Челябинске в октябре
Первый всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 19-20 октября 2023 года, в нем примут участие около 2,5 тысячи школьников из 18 регионов... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:14
2023-09-19T16:15
общество
челябинск
россия
дмитрий кобылкин
татьяна ковалева
алексей текслер
госдума рф
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Первый всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 19-20 октября 2023 года, в нем примут участие около 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы министерства экологии Челябинской области, всероссийский детский экологический форум состоится в Челябинске 19-20 октября. В конгресс-холле "Таганай" соберутся 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны. "Уверен, что для детей участие в Форуме станет возможностью проявить себя, обменяться опытом, представить свои проекты. Мы, взрослые, возьмем и будем их реализовывать в жизнь. Надеюсь, что эти проекты позволят нам улучшить экологическую ситуацию в масштабах страны. А главное, у нас получится вовлечь детей в этот процесс, потому что дети – наше будущее", - сообщил губернатор региона Алексей Текслер на брифинге, посвященном проведению экологического детского форума. Он добавил, что для региона является приоритетом реализация экологических проектов и программ природосбережения. "И важнейшая роль в реализации проектов отводится экологическому просвещению, которое должно осуществляться с самого раннего возраста", - отметил Текслер. По словам главы региона, в Челябинской области в последние годы усилена работа по экологическому детскому просвещению. Так, пояснил он, для школьников 1-3 классов разработаны и изданы в Челябинске учебники по практической экологии, обучение по ним ведется уже третий год, также в прошлом году впервые в Челябинске прошел Межрегиональный детско-юношеский экологический форум. Как отметила директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева, в этом году во всероссийском масштабе форум пройдет в первый раз. "К нам присоединились 18 регионов, включая детишек из ЛНР и ДНР, – для нас это очень важно. Это школьники с 5 по 11 классы, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей. Важно помочь им, а также сформировать систему запасных кадров для отрасли со школьной скамьи", - сказала она на брифинге. Также председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин добавил, что прививать бережное отношение к природе нужно с самого детства - только так можно сформировать в обществе экологическую культуру. "Важно, что Алексей Леонидович выступил с инициативой организации и проведения Всероссийского детского экологического форума на челябинской земле. Такое масштабное мероприятие для детей будет способствовать не только развитию экологического патриотизма, но и формированию системы кадров для отрасли", - сказал он на брифинге. По данным пресс-службы правительства региона, также на брифинге между командами, представляющими 18 регионов-участников форума, распределили 18 экологических тем, по ним участники подготовят проекты и в октябре представят на форуме. Ребятам из Челябинской области достался трек "Чистая страна", а тема "Разделяй и сохраняй", в рамках которой им требуется разработать экологический проект по организации способов рециклинга отходов и вариантов их вторичного использования.
https://ria.ru/20230906/teksler-1894484897.html
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общество, челябинск, россия, дмитрий кобылкин, татьяна ковалева, алексей текслер, госдума рф
Общество, Челябинск, Россия, Дмитрий Кобылкин, Татьяна Ковалева, Алексей Текслер, Госдума РФ, Челябинская область
Детский экофорум соберет 2,5 тысяч школьников в Челябинске в октябре

Детский экофорум соберет 2,5 тысяч школьников в Челябинске в октябре

© РИА Новости / Владимир ИвановЧелябинская область
Челябинская область - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
Челябинская область. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Первый всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 19-20 октября 2023 года, в нем примут участие около 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы министерства экологии Челябинской области, всероссийский детский экологический форум состоится в Челябинске 19-20 октября. В конгресс-холле "Таганай" соберутся 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны.
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"Уверен, что для детей участие в Форуме станет возможностью проявить себя, обменяться опытом, представить свои проекты. Мы, взрослые, возьмем и будем их реализовывать в жизнь. Надеюсь, что эти проекты позволят нам улучшить экологическую ситуацию в масштабах страны. А главное, у нас получится вовлечь детей в этот процесс, потому что дети – наше будущее", - сообщил губернатор региона Алексей Текслер на брифинге, посвященном проведению экологического детского форума.
Он добавил, что для региона является приоритетом реализация экологических проектов и программ природосбережения. "И важнейшая роль в реализации проектов отводится экологическому просвещению, которое должно осуществляться с самого раннего возраста", - отметил Текслер.
По словам главы региона, в Челябинской области в последние годы усилена работа по экологическому детскому просвещению. Так, пояснил он, для школьников 1-3 классов разработаны и изданы в Челябинске учебники по практической экологии, обучение по ним ведется уже третий год, также в прошлом году впервые в Челябинске прошел Межрегиональный детско-юношеский экологический форум.
Как отметила директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева, в этом году во всероссийском масштабе форум пройдет в первый раз. "К нам присоединились 18 регионов, включая детишек из ЛНР и ДНР, – для нас это очень важно. Это школьники с 5 по 11 классы, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей. Важно помочь им, а также сформировать систему запасных кадров для отрасли со школьной скамьи", - сказала она на брифинге.
Также председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин добавил, что прививать бережное отношение к природе нужно с самого детства - только так можно сформировать в обществе экологическую культуру. "Важно, что Алексей Леонидович выступил с инициативой организации и проведения Всероссийского детского экологического форума на челябинской земле. Такое масштабное мероприятие для детей будет способствовать не только развитию экологического патриотизма, но и формированию системы кадров для отрасли", - сказал он на брифинге.
По данным пресс-службы правительства региона, также на брифинге между командами, представляющими 18 регионов-участников форума, распределили 18 экологических тем, по ним участники подготовят проекты и в октябре представят на форуме. Ребятам из Челябинской области достался трек "Чистая страна", а тема "Разделяй и сохраняй", в рамках которой им требуется разработать экологический проект по организации способов рециклинга отходов и вариантов их вторичного использования.
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