https://ria.ru/20230919/fond-1897399177.html

Фонд развития промышленности Кубани направит на три проекта 115 миллионов

Фонд развития промышленности Кубани направит на три проекта 115 миллионов - РИА Новости, 19.09.2023

Фонд развития промышленности Кубани направит на три проекта 115 миллионов

Фонд развития промышленности Краснодарского края направит 115 миллионов рублей на реализацию проектов в Краснодаре, Армавире и Анапе, поддержка позволит... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:20

2023-09-19T21:20

2023-09-19T21:20

краснодарский край

экономика

технологии

армавир

анапа

краснодарский край

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края направит 115 миллионов рублей на реализацию проектов в Краснодаре, Армавире и Анапе, поддержка позволит обновить парк оборудования предприятий, а также закупить сырье и материалы для выпуска промпродукции, сообщил директор фонда Дмитрий Цаплев. "Всего на прошедшем заседании экспертный совет фонда (развития промышленности – ред.) одобрил три проекта на сумму более 115 миллионов рублей. Поддержка фонда позволяет оперативно обновлять парк оборудования, пополнять оборотные средства и закупать сырье и материалы для выпуска промышленной продукции", – передает пресс-служба краевой администрации слова Цаплева. По словам министра промышленной политики региона Дмитрия Хмелько, экспертный совет фонда поддержал проект краснодарской компании по реализации технического обновления производства инновационного оборудования для утилизации отходов. Предприятию предоставят свыше 50 миллионов рублей в рамках программы "Проекты развития (краевое финансирование)". Уточняется, что в эксперты также поддержали проект машиностроительный завод в Армавире. В рамках программы "Бизнес оборот" индустриальной компании предоставят 50 миллионов рублей. Средства направят на покупку сырья и материалов для производства домкратных установок, которые поднимают вагоны и локомотивы, а также на производство оборудования для строительства железнодорожных путей. По программе "Приоритет" 15 миллионов рублей предоставят мебельному предприятию Анапы. Это специализированная программа для производителей, работающих в одних из приоритетных для края отраслях – легкой промышленности, мебельной и деревообрабатывающей. Производитель намерен приобрести на заемные средства пиломатериалы, отмечают власти.

https://ria.ru/20230905/kurorty-1894238808.html

https://ria.ru/20230816/vagony-1890506936.html

армавир

анапа

краснодарский край

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экономика, технологии, армавир, анапа, краснодарский край, фонд развития промышленности