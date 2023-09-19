Берлин раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
ФРГ поставит ВСУ десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин
© AP Photo / Efrem LukatskyНемецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. В рамках нового пакета военной помощи Киеву стоимостью в 400 миллионов евро Германия поставит на Украину среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин, сообщается на сайте германского министерства обороны.
В сообщении перечислены 30 тысяч 155 миллиметрового снарядов, 3,8 тысячи дымовых снарядов того же калибра, 105 тысяч 120 миллиметров снарядов различного назначения, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также ремонтно-эвакуационные машины и системы разминирования.
Также список содержит зимнюю одежду и генераторы электроэнергии и тепла. Помимо этого, Германия согласно сообщению намерена дополнительно поставить Украине ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T.
Ранее министр обороны страны Борис Писториус сообщил в интервью изданию Bild, что Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".