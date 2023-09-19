https://ria.ru/20230919/finansirovanie-1897386852.html
Маккарти потребует от Зеленского отчета о раннее предоставленной помощи США
Маккарти потребует от Зеленского отчета о раннее предоставленной помощи США - РИА Новости, 19.09.2023
Маккарти потребует от Зеленского отчета о раннее предоставленной помощи США
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:04
2023-09-19T20:04
2023-09-19T23:38
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кевин маккарти
владимир зеленский
вашингтон (штат)
специальная военная операция на украине
киев
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь."Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчетность о деньгах, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать", — ответил конгрессмен на вопрос журналистки, возьмет ли он на себя финансовые обязательства на встрече с Зеленским.Республиканец подтвердил, что встреча членов конгресса с президентом Украины запланирована на четверг, когда тот приедет в Вашингтон."То, что сделала Россия, вторгнувшись, — неправильно. Это злодеяние. Мы хотим, чтобы это закончилось. Я также с самого начала говорил, что мы хотим подотчетности <...> во всем, на что бы ни тратились тяжело заработанные деньги налогоплательщиков. Я хочу услышать планы достижения победы", — заявил Маккарти.Белый дом запросил у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на нужды Украины, которая с февраля 2022 года уже получила от США свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.
https://ria.ru/20230727/korruptsiya-1886728834.html
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Маккарти потребует от Зеленского отчета о раннее предоставленной помощи США
Спикер Маккарти потребует от Зеленского отчитаться о выделенных ВСУ миллиардах