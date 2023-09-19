https://ria.ru/20230919/es-1897155081.html

Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО

Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО - РИА Новости, 19.09.2023

Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО

В ЕС замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в употреблении алкоголя после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:35

2023-09-19T11:35

2023-09-19T19:28

украина

польша

венгрия

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

politico

в мире

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ЕС замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в употреблении алкоголя после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. "Это мужчина был пьян?" — приводит издание Politico слова одного из дипломатов ЕС. Качка же в ответ отметил, что в Евросоюзе не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева. При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за то, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушением правил внутреннего рынка. "Это решение (трех стран. — Прим. ред.) <...> подрывает все единство ЕС по отношению к Украине", — добавил он. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html

https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html

украина

польша

венгрия

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украина, польша, венгрия, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), politico, в мире