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Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО - РИА Новости, 19.09.2023
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11:35 19.09.2023 (обновлено: 19:28 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/es-1897155081.html
Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО
Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО - РИА Новости, 19.09.2023
Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО
В ЕС замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в употреблении алкоголя после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:35
2023-09-19T19:28
украина
польша
венгрия
тарас качка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
politico
в мире
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ЕС замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в употреблении алкоголя после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. "Это мужчина был пьян?" — приводит издание Politico слова одного из дипломатов ЕС. Качка же в ответ отметил, что в Евросоюзе не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева. При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за то, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушением правил внутреннего рынка. "Это решение (трех стран. — Прим. ред.) &lt;...&gt; подрывает все единство ЕС по отношению к Украине", — добавил он. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html
https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html
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украина, польша, венгрия, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), politico, в мире
Украина, Польша, Венгрия, Тарас Качка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Politico, В мире
Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов про ВТО

Politico: дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО

© Фото : @taras.kachkaЗамминистра экономики Украины Тарас Качка
Замминистра экономики Украины Тарас Качка - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : @taras.kachka
Замминистра экономики Украины Тарас Качка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ЕС замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в употреблении алкоголя после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии.
"Это мужчина был пьян?" — приводит издание Politico слова одного из дипломатов ЕС. Качка же в ответ отметил, что в Евросоюзе не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
ВТО получила запрос от Украины на консультации из-за запрета на ввоз зерна
Вчера, 09:43
При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за то, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушением правил внутреннего рынка. "Это решение (трех стран. — Прим. ред.) <...> подрывает все единство ЕС по отношению к Украине", — добавил он.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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УкраинаПольшаВенгрияТарас КачкаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)PoliticoВ мире
 
 
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