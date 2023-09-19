https://ria.ru/20230919/es-1897149489.html

ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза

ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза - РИА Новости, 19.09.2023

ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза

Страны ЕС должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, включая автомашины, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:18

2023-09-19T11:18

2023-09-19T11:23

евросоюз

еврокомиссия

россия

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Страны ЕС должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, включая автомашины, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.Так он прокомментировал сделанное накануне заявление генерального директора литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации въехавших на территорию ЕС до 8 сентября российских автомашин.В понедельник Дарюс Жвиронас заявил, что в Вильнюсе ждут разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу."Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами", - сообщил Ферри.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895572501.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, санкции в отношении россии