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ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза
ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза - РИА Новости, 19.09.2023
ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза
Страны ЕС должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, включая автомашины, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:18
2023-09-19T11:18
2023-09-19T11:23
евросоюз
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россия
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Страны ЕС должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, включая автомашины, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.Так он прокомментировал сделанное накануне заявление генерального директора литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации въехавших на территорию ЕС до 8 сентября российских автомашин.В понедельник Дарюс Жвиронас заявил, что в Вильнюсе ждут разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу."Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами", - сообщил Ферри.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895572501.html
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евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским авто за странами союза
ЕК оставила решение по находящимся в ЕС российским автомобилям за странами союза
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Страны ЕС должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, включая автомашины, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
Так он прокомментировал сделанное накануне заявление генерального директора литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации въехавших на территорию ЕС до 8 сентября российских автомашин.
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В понедельник Дарюс Жвиронас заявил, что в Вильнюсе
ждут разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу.
«
"Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами", - сообщил Ферри.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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