https://ria.ru/20230919/erevan-1897404961.html

Протестующие в Ереване заблокировали посольство России

Протестующие в Ереване заблокировали посольство России - РИА Новости, 20.09.2023

Протестующие в Ереване заблокировали посольство России

Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии, заблокированной протестующими, заявили РИА... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-19T22:12

2023-09-19T22:12

2023-09-20T05:22

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

армения

ереван

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии, заблокированной протестующими, заявили РИА Новости в российском посольстве в Армении.Во вторник после начала Азербайджаном в Карабахе "антитеррористических мероприятий" начались уличные акции протеста в Ереване возле здания правительства Армении и российского посольства."Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным", - сообщили в дипмиссии.В посольстве РФ отметили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении."Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в диппредставительстве.В посольстве РФ отметили, что протестная акции возле российской дипмиссии продолжается, "ситуация остается напряженной".

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230919/armeniya-1897344482.html

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, армения, ереван