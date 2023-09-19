https://ria.ru/20230919/erevan-1897404961.html
Протестующие в Ереване заблокировали посольство России
Протестующие в Ереване заблокировали посольство России - РИА Новости, 20.09.2023
Протестующие в Ереване заблокировали посольство России
Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии, заблокированной протестующими, заявили РИА... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-19T22:12
2023-09-19T22:12
2023-09-20T05:22
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии, заблокированной протестующими, заявили РИА Новости в российском посольстве в Армении.Во вторник после начала Азербайджаном в Карабахе "антитеррористических мероприятий" начались уличные акции протеста в Ереване возле здания правительства Армении и российского посольства."Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным", - сообщили в дипмиссии.В посольстве РФ отметили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении."Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в диппредставительстве.В посольстве РФ отметили, что протестная акции возле российской дипмиссии продолжается, "ситуация остается напряженной".
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, армения, ереван
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Россия, Армения, Ереван
Протестующие в Ереване заблокировали посольство России
В Ереване протестующие заблокировали здание российского посольства
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления работы дипмиссии, заблокированной протестующими, заявили РИА Новости в российском посольстве в Армении.
Во вторник после начала Азербайджаном в Карабахе "антитеррористических мероприятий" начались уличные акции протеста в Ереване возле здания правительства Армении и российского посольства.
"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве РФ отметили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении.
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"Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве РФ отметили, что протестная акции возле российской дипмиссии продолжается, "ситуация остается напряженной".
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