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В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна - РИА Новости, 19.09.2023
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15:51 19.09.2023 (обновлено: 17:01 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/erevan-1897279211.html
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна - РИА Новости, 19.09.2023
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна
После начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе жители Еревана начали собираться у здания правительства Армении, они выкрикивают лозунги... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:51
2023-09-19T17:01
в мире
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армения
азербайджан
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владимир путин
ильхам алиев
sputnik армения
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ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. После начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе жители Еревана начали собираться у здания правительства Армении, они выкрикивают лозунги против премьер-министра Никола Пашиняна и требуют от властей действовать, сообщило Sputnik Армения."Граждане, обеспокоенные ситуацией в Нагорном Карабахе, перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана и скандируют "Никол — предатель", — говорится в материале агентства.Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, а также въезды на площадь Республики, движение там остановлено. Улица Абовяна в центре армянской столицы также полностью заблокирована.Пашинян в видеообращении заявил, что Армения на фоне эскалации не должна предпринимать непросчитанных, резких и авантюрных шагов.Во вторник днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет никаких подразделений или техники в Карабахе.Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении.В МИД России заявили, что Москва встревожена эскалацией и призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года.В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.Как заявил Ильхам Алиев, Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца года, если позиция Армении не изменится.
https://ria.ru/20230919/operatsiya-1897279710.html
https://ria.ru/20230919/azerbaydzhan-1897274339.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897260376.html
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Лозунги против Пашиняна в Ереване
Лозунги против Пашиняна в Ереване
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в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, sputnik армения
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Sputnik Армения
В Ереване протестующие скандируют лозунги против Пашиняна

В центре Еревана начались протесты против премьер-министра Армении Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен — РИА Новости. После начала операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе жители Еревана начали собираться у здания правительства Армении, они выкрикивают лозунги против премьер-министра Никола Пашиняна и требуют от властей действовать, сообщило Sputnik Армения.
"Граждане, обеспокоенные ситуацией в Нагорном Карабахе, перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана и скандируют "Никол — предатель", — говорится в материале агентства.
Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, а также въезды на площадь Республики, движение там остановлено. Улица Абовяна в центре армянской столицы также полностью заблокирована.
Пашинян в видеообращении заявил, что Армения на фоне эскалации не должна предпринимать непросчитанных, резких и авантюрных шагов.
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Во вторник днем Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе для восстановления там конституционного строя. В Баку заявили, что выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, тогда как гражданское население и объекты инфраструктуры целями не являются.
В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет никаких подразделений или техники в Карабахе.
Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении.
В МИД России заявили, что Москва встревожена эскалацией и призывает стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.
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В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года.
В конце мая Пашинян сообщил о готовности признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Как заявил Ильхам Алиев, Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца года, если позиция Армении не изменится.
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В миреЕреванАрменияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевSputnik Армения
 
 
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