https://ria.ru/20230919/embargo-1897117400.html
Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц
Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц - РИА Новости, 19.09.2023
Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц
Возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц - именно на такую сумму ежемесячно в этом году... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T06:36
2023-09-19T06:36
2023-09-19T07:59
польша
украина
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_0:304:3078:2035_1920x0_80_0_0_45dfc3b295714e831a503f8f5f801c52.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц - именно на такую сумму ежемесячно в этом году польские фермеры поставляли свою продукцию в соседнюю страну, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши. Согласно расчетам агентства, Украина за восемь месяцев текущего года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов. В результате ежемесячно польские компании поставляли в соседнюю страну такой продукции в среднем на 8,7 миллиона долларов против 8,2 миллиона долларов годом ранее. Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука, на который приходится 23% от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в 2023 году, томатов (20%), мороженных овощей (12%), корнеплодов (12%) и капусты (9%). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше 8% от всей выручки в этом году. Безболезненным эмбарго не будет и для Украины: Польша является главным источником импортных мороженных овощей (на польские компании приходится 83% поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50%), корнеплодов (45%), бобовых овощей (33%) и лука (29%). Также Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, салата-латука и цикория, огурцов и консервированных овощей.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html
https://ria.ru/20230918/zerno-1897091009.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_a8719ee27cdd0b157cdada532f34311c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Польша, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц
Эмбарго Киева на овощи и фрукты может стоить Польше до 9 млн долларов в месяц
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц - именно на такую сумму ежемесячно в этом году польские фермеры поставляли свою продукцию в соседнюю страну, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины
в несколько приграничных стран ЕС
. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО
на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка
заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
Кирби высказал позицию США по запрету ввоза зерна в ЕС с Украины
Согласно расчетам агентства, Украина за восемь месяцев текущего года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.
В результате ежемесячно польские компании поставляли в соседнюю страну такой продукции в среднем на 8,7 миллиона долларов против 8,2 миллиона долларов годом ранее.
Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука, на который приходится 23% от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в 2023 году, томатов (20%), мороженных овощей (12%), корнеплодов (12%) и капусты (9%). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше 8% от всей выручки в этом году.
Безболезненным эмбарго не будет и для Украины: Польша является главным источником импортных мороженных овощей (на польские компании приходится 83% поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50%), корнеплодов (45%), бобовых овощей (33%) и лука (29%). Также Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, салата-латука и цикория, огурцов и консервированных овощей.
Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО