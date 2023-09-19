https://ria.ru/20230919/embargo-1897117400.html

Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц

Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц - РИА Новости, 19.09.2023

Украинское эмбарго может стоить Польше миллионы долларов в месяц

Возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц - именно на такую сумму ежемесячно в этом году... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:36

2023-09-19T06:36

2023-09-19T07:59

польша

украина

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_0:304:3078:2035_1920x0_80_0_0_45dfc3b295714e831a503f8f5f801c52.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц - именно на такую сумму ежемесячно в этом году польские фермеры поставляли свою продукцию в соседнюю страну, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши. Согласно расчетам агентства, Украина за восемь месяцев текущего года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов. В результате ежемесячно польские компании поставляли в соседнюю страну такой продукции в среднем на 8,7 миллиона долларов против 8,2 миллиона долларов годом ранее. Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука, на который приходится 23% от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в 2023 году, томатов (20%), мороженных овощей (12%), корнеплодов (12%) и капусты (9%). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше 8% от всей выручки в этом году. Безболезненным эмбарго не будет и для Украины: Польша является главным источником импортных мороженных овощей (на польские компании приходится 83% поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50%), корнеплодов (45%), бобовых овощей (33%) и лука (29%). Также Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, салата-латука и цикория, огурцов и консервированных овощей.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html

https://ria.ru/20230918/zerno-1897091009.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире