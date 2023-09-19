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Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией - РИА Новости, 19.09.2023
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14:03 19.09.2023 (обновлено: 14:15 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/ekstremizm-1897238783.html
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией - РИА Новости, 19.09.2023
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией
Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:03
2023-09-19T14:15
происшествия
россия
москва
новое величие
московский городской суд
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Исковые требования удовлетворены", - рассказал собеседник агентства. Прокурор в иске также просил запретить деятельность "Нового величия" в РФ. В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистского сообщества "Новое величие"* и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом о какой-либо массовости участников "Нового величия"* речи не шло, фактически это был чат сторонников в мессенджере. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В октябре 2020 года Люблинский суд приговорил еще одного фигуранта Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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происшествия, россия, москва, новое величие, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Новое величие, Московский городской суд
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией

Мосгорсуд признал "Новое величие" экстремистской организацией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковые требования удовлетворены", - рассказал собеседник агентства. Прокурор в иске также просил запретить деятельность "Нового величия" в РФ.
В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистского сообщества "Новое величие"* и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом о какой-либо массовости участников "Нового величия"* речи не шло, фактически это был чат сторонников в мессенджере. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В октябре 2020 года Люблинский суд приговорил еще одного фигуранта Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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