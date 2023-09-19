https://ria.ru/20230919/ekstremizm-1897238783.html
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией - РИА Новости, 19.09.2023
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией
Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:03
2023-09-19T14:03
2023-09-19T14:15
происшествия
россия
москва
новое величие
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957730_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_17e32f7244bf5a50d95774192bf08d99.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Исковые требования удовлетворены", - рассказал собеседник агентства. Прокурор в иске также просил запретить деятельность "Нового величия" в РФ. В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистского сообщества "Новое величие"* и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом о какой-либо массовости участников "Нового величия"* речи не шло, фактически это был чат сторонников в мессенджере. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В октябре 2020 года Люблинский суд приговорил еще одного фигуранта Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230913/srok-1896160013.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892957730_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c66445c39fc94cef7b128c2220db22ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, новое величие, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Новое величие, Московский городской суд
Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией
Мосгорсуд признал "Новое величие" экстремистской организацией