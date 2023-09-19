https://ria.ru/20230919/ekstremizm-1897238783.html

Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией

Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией - РИА Новости, 19.09.2023

Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией

Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:03

2023-09-19T14:03

2023-09-19T14:15

происшествия

россия

москва

новое величие

московский городской суд

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал "Новое величие"* экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в суде. "Исковые требования удовлетворены", - рассказал собеседник агентства. Прокурор в иске также просил запретить деятельность "Нового величия" в РФ. В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семь молодых людей виновными в организации экстремистского сообщества "Новое величие"* и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Суд пришел к выводу, что фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом о какой-либо массовости участников "Нового величия"* речи не шло, фактически это был чат сторонников в мессенджере. Сами подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им "подсказали" внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В октябре 2020 года Люблинский суд приговорил еще одного фигуранта Павла Ребровского к шести годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230913/srok-1896160013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, новое величие, московский городской суд