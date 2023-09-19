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В ЕК прокомментировали исполнение запрета по авто с российскими номерами - РИА Новости, 19.09.2023
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11:37 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ek-1897155962.html
В ЕК прокомментировали исполнение запрета по авто с российскими номерами
В ЕК прокомментировали исполнение запрета по авто с российскими номерами - РИА Новости, 19.09.2023
В ЕК прокомментировали исполнение запрета по авто с российскими номерами
Еврокомиссия находится в постоянном контакте со странами ЕС по исполнению европейских санкций против России, включая запрет на ввоз зарегистрированных в России... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:37
2023-09-19T11:37
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия находится в постоянном контакте со странами ЕС по исполнению европейских санкций против России, включая запрет на ввоз зарегистрированных в России автомашин, сообщил РИА Новости представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. В понедельник генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас заявил, что в Вильнюсе ждут разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу. "Мы все время находимся в тесном контакте с государствами-членами, чтобы обеспечить правильное исполнение санкций ЕС", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, намерена ли Еврокомиссия опубликовать дополнительные пояснения. "По будущим пояснениям (Еврокомиссии – ред.) у меня комментариев нет", - добавил он. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В ЕК прокомментировали исполнение запрета по авто с российскими номерами

ЕК находится в контакте со странами ЕС по исполнению санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Еврокомиссия находится в постоянном контакте со странами ЕС по исполнению европейских санкций против России, включая запрет на ввоз зарегистрированных в России автомашин, сообщил РИА Новости представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.
В понедельник генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас заявил, что в Вильнюсе ждут разъяснений от Еврокомиссии по вопросу находящихся на территории Евросоюза тысяч автомобилей с российскими номерами, Вильнюс интересует, надо ли конфисковывать транспортные средства, въехавшие до вступления ограничений в силу.
«
"Мы все время находимся в тесном контакте с государствами-членами, чтобы обеспечить правильное исполнение санкций ЕС", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, намерена ли Еврокомиссия опубликовать дополнительные пояснения. "По будущим пояснениям (Еврокомиссии – ред.) у меня комментариев нет", - добавил он.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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