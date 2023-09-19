https://ria.ru/20230919/drony-1897234503.html

Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО

Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО - РИА Новости, 19.09.2023

Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО

Омские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ изъяли на границе Омской области и Казахстана 1105 дронов-квадрокоптеров, предназначенных для военных целей, и... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:47

2023-09-19T13:47

2023-09-19T13:47

надежные люди

омская область

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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Омские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ изъяли на границе Омской области и Казахстана 1105 дронов-квадрокоптеров, предназначенных для военных целей, и передали их военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области. В мае на пункте пропуска "Ольховка" в Черлакском районе в грузовой машине, въезжавшей на территорию России, перевозили беспилотники. По документам они были заявлены как гражданские дроны, а при досмотре обнаружили БПЛА для разведки. В документах, которые были у водителя, было неверно указано наименование, количество и вес перевозимого груза. "В ходе обследования транспортного средства были обнаружены 1105 дронов-квадрокоптеров, информация о которых в нарушение требований таможенного законодательства была скрыта перевозившей товар организацией. Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована вооружёнными силами Украины против сил специальных операций РФ. БПЛА были изъяты.​ Изъятые беспилотники переданы министерству обороны Российской Федерации для нужд специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе.​ ​ ​ Омская таможня возбудила и расследовала уголовное дело об административном правонарушении (сообщение недостоверных сведений). В Куйбышевском районном суде организации, которая подавала таможенную декларацию, назначили административное наказание в виде конфискации дронов-квадрокоптеров в пользу государства.

https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html

омская область

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омская область