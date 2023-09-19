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Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО - РИА Новости, 19.09.2023
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13:47 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/drony-1897234503.html
Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО
Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО - РИА Новости, 19.09.2023
Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО
Омские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ изъяли на границе Омской области и Казахстана 1105 дронов-квадрокоптеров, предназначенных для военных целей, и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:47
2023-09-19T13:47
надежные люди
омская область
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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Омские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ изъяли на границе Омской области и Казахстана 1105 дронов-квадрокоптеров, предназначенных для военных целей, и передали их военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области. В мае на пункте пропуска "Ольховка" в Черлакском районе в грузовой машине, въезжавшей на территорию России, перевозили беспилотники. По документам они были заявлены как гражданские дроны, а при досмотре обнаружили БПЛА для разведки. В документах, которые были у водителя, было неверно указано наименование, количество и вес перевозимого груза. "В ходе обследования транспортного средства были обнаружены 1105 дронов-квадрокоптеров, информация о которых в нарушение требований таможенного законодательства была скрыта перевозившей товар организацией. Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована вооружёнными силами Украины против сил специальных операций РФ. БПЛА были изъяты.​ Изъятые беспилотники переданы министерству обороны Российской Федерации для нужд специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе.​ ​ ​ Омская таможня возбудила и расследовала уголовное дело об административном правонарушении (сообщение недостоверных сведений). В Куйбышевском районном суде организации, которая подавала таможенную декларацию, назначили административное наказание в виде конфискации дронов-квадрокоптеров в пользу государства.
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омская область
Надежные люди, Омская область
Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов на нужды СВО

Омские таможенники передали 1105 изъятых дронов-квадрокоптеров на нужды СВО

© ФТС РоссииКвадрокоптеры, изъятые в рамках дела об административном правонарушении и переданные на нужды СВО
Квадрокоптеры, изъятые в рамках дела об административном правонарушении и переданные на нужды СВО
© ФТС России
Квадрокоптеры, изъятые в рамках дела об административном правонарушении и переданные на нужды СВО
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Омские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ изъяли на границе Омской области и Казахстана 1105 дронов-квадрокоптеров, предназначенных для военных целей, и передали их военным в зону СВО, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
В мае на пункте пропуска "Ольховка" в Черлакском районе в грузовой машине, въезжавшей на территорию России, перевозили беспилотники. По документам они были заявлены как гражданские дроны, а при досмотре обнаружили БПЛА для разведки. В документах, которые были у водителя, было неверно указано наименование, количество и вес перевозимого груза.
© ФТС РоссииКвадрокоптеры, изъятые в рамках дела об административном правонарушении и переданные на нужды СВО
Квадрокоптеры, изъятые в рамках дела об административном правонарушении и переданные на нужды СВО
© ФТС России
Квадрокоптеры, изъятые в рамках дела об административном правонарушении и переданные на нужды СВО
«
"В ходе обследования транспортного средства были обнаружены 1105 дронов-квадрокоптеров, информация о которых в нарушение требований таможенного законодательства была скрыта перевозившей товар организацией. Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована вооружёнными силами Украины против сил специальных операций РФ. БПЛА были изъяты.​ Изъятые беспилотники переданы министерству обороны Российской Федерации для нужд специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе.​ ​ ​
Омская таможня возбудила и расследовала уголовное дело об административном правонарушении (сообщение недостоверных сведений). В Куйбышевском районном суде организации, которая подавала таможенную декларацию, назначили административное наказание в виде конфискации дронов-квадрокоптеров в пользу государства.
Краснодарская таможня передала бойцам СВО конфискованные товары - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Краснодарская таможня передала бойцам в зоне СВО конфискованные товары
6 сентября, 15:55
 
Надежные людиОмская область
 
 
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