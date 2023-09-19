https://ria.ru/20230919/dron-1897288049.html

ВСУ атаковали Петровский район Донецка ударным дроном

ВСУ атаковали Петровский район Донецка ударным дроном - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ атаковали Петровский район Донецка ударным дроном

Украинские войска атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:14

2023-09-19T16:14

2023-09-19T16:14

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали с ударного беспилотного летательного аппарата Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 - город Донецк (Петровский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в Петровском районе повреждена кровля жилого дома. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, сцкк, происшествия