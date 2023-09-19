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Во Владивостоке восстановили движение по дороге, где рухнул виадук - РИА Новости, 19.09.2023
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01:32 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/doroga-1897108550.html
Во Владивостоке восстановили движение по дороге, где рухнул виадук
Во Владивостоке восстановили движение по дороге, где рухнул виадук - РИА Новости, 19.09.2023
Во Владивостоке восстановили движение по дороге, где рухнул виадук
Движение по дороге на выезде из Владивостока, где рабочие разбирали обрушенный грузовиком виадук, восстановлено в обоих направлениях, сообщили в правительстве... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T01:32
2023-09-19T01:32
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Движение по дороге на выезде из Владивостока, где рабочие разбирали обрушенный грузовиком виадук, восстановлено в обоих направлениях, сообщили в правительстве Приморского края. В понедельник на выезде из Владивостока рухнул надземный пешеходный переход, движение на трассе было перекрыто. Представитель минтранса Приморья сообщил РИА Новости, что обрушение, вероятно, произошло из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. В прокуратуре края рассказали РИА Новости, что пострадал в происшествии только водитель грузовика. Он в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами, уточнили краевые власти. Снесенный грузовиком переход обрушился на подъезд к Владивостоку от федеральной трассы Хабаровск–Владивосток, а не на саму трассу, уточнили агентству в дорожной дирекции "Дальний Восток". "Восстановлено движение на трассе в оба направления", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Приморья. По информации из телеграм-канала "Примавтодора", пролет виадука, упавший на дорогу, разделили на четыре части и убрали. Оттуда также удалили "все посторонние предметы". Секцию разделительного ограждения на дороге, которую демонтировали после падения перехода, заменили бетонными блоками. Подъемы на пешеходный переход оградили сигнальной лентой.
https://ria.ru/20230914/sryv-1896234939.html
https://realty.ria.ru/20230804/most-1888163918.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке восстановили движение по дороге, где рухнул виадук

Во Владивостоке восстановили движение в обе стороны по дороге, где рухнул виадук

© предоставлено прокуратурой Приморского краяНа месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока. Кадр видео
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока. Кадр видео
© предоставлено прокуратурой Приморского края
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока. Кадр видео. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Движение по дороге на выезде из Владивостока, где рабочие разбирали обрушенный грузовиком виадук, восстановлено в обоих направлениях, сообщили в правительстве Приморского края.
В понедельник на выезде из Владивостока рухнул надземный пешеходный переход, движение на трассе было перекрыто. Представитель минтранса Приморья сообщил РИА Новости, что обрушение, вероятно, произошло из-за грузовика с полуприцепом-самосвалом, который проезжал под виадуком. В прокуратуре края рассказали РИА Новости, что пострадал в происшествии только водитель грузовика. Он в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами, уточнили краевые власти. Снесенный грузовиком переход обрушился на подъезд к Владивостоку от федеральной трассы Хабаровск–Владивосток, а не на саму трассу, уточнили агентству в дорожной дирекции "Дальний Восток".
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"Восстановлено движение на трассе в оба направления", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Приморья.
По информации из телеграм-канала "Примавтодора", пролет виадука, упавший на дорогу, разделили на четыре части и убрали. Оттуда также удалили "все посторонние предметы". Секцию разделительного ограждения на дороге, которую демонтировали после падения перехода, заменили бетонными блоками. Подъемы на пешеходный переход оградили сигнальной лентой.
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