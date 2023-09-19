https://ria.ru/20230919/dialog-1897117821.html

Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ

Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2023

Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ

Стратегический диалог между Китаем и Россией не только определит направления развития их взаимодействия на ближайшее время, но и поспособствует стабилизации... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T06:53

2023-09-19T06:53

2023-09-19T06:53

россия

китай

москва

николай патрушев

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Стратегический диалог между Китаем и Россией не только определит направления развития их взаимодействия на ближайшее время, но и поспособствует стабилизации мирового порядка, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times. Российско-китайские консультации по стратегической безопасности состоятся в Москве во вторник, сообщила ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Их проведут секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран. По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, стратегический канал имеет жизненно важное значение для поддержания бесперебойного взаимодействия между Москвой и Пекином на высоком уровне, а также решающее значение для определения конкретного направления китайско-российского взаимодействия на оставшуюся часть года. Ли Хайдун отметил, что в то время, когда глобальная безопасность и экономическая обстановка находятся на перепутье, "Китаю и России необходимо работать вместе, чтобы активизировать центральную функцию ООН в вопросах глобальной безопасности, а также играть конструктивную роль в восстановлении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском регионе, которого можно достичь только посредством скоординированного сотрудничества". "В условиях, когда в отношениях Китая и США и России и США существуют противоречия, стратегический диалог между Китаем и Россией способствует стабилизации мирового порядка", - приводит издание слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна. Эксперт подчеркнул, что китайско-российское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не носит конфронтационного характера.

https://ria.ru/20230912/zaprosy-1895817040.html

https://ria.ru/20230909/uregulirovanie-1895139313.html

россия

китай

москва

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россия, китай, москва, николай патрушев, ван и (политик), в мире