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Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2023
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06:53 19.09.2023
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Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ
Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2023
Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ
Стратегический диалог между Китаем и Россией не только определит направления развития их взаимодействия на ближайшее время, но и поспособствует стабилизации... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T06:53
2023-09-19T06:53
россия
китай
москва
николай патрушев
ван и (политик)
в мире
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Стратегический диалог между Китаем и Россией не только определит направления развития их взаимодействия на ближайшее время, но и поспособствует стабилизации мирового порядка, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times. Российско-китайские консультации по стратегической безопасности состоятся в Москве во вторник, сообщила ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Их проведут секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран. По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, стратегический канал имеет жизненно важное значение для поддержания бесперебойного взаимодействия между Москвой и Пекином на высоком уровне, а также решающее значение для определения конкретного направления китайско-российского взаимодействия на оставшуюся часть года. Ли Хайдун отметил, что в то время, когда глобальная безопасность и экономическая обстановка находятся на перепутье, "Китаю и России необходимо работать вместе, чтобы активизировать центральную функцию ООН в вопросах глобальной безопасности, а также играть конструктивную роль в восстановлении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском регионе, которого можно достичь только посредством скоординированного сотрудничества". "В условиях, когда в отношениях Китая и США и России и США существуют противоречия, стратегический диалог между Китаем и Россией способствует стабилизации мирового порядка", - приводит издание слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна. Эксперт подчеркнул, что китайско-российское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не носит конфронтационного характера.
https://ria.ru/20230912/zaprosy-1895817040.html
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россия, китай, москва, николай патрушев, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Москва, Николай Патрушев, Ван И (политик), В мире
Диалог Москвы и Пекина поможет стабилизировать миропорядок, пишут СМИ

Global Times: диалог России и Китая поможет стабилизировать мировой порядок

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Стратегический диалог между Китаем и Россией не только определит направления развития их взаимодействия на ближайшее время, но и поспособствует стабилизации мирового порядка, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.
Российско-китайские консультации по стратегической безопасности состоятся в Москве во вторник, сообщила ранее пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Их проведут секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава МИД КНР Ван И с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
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По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, стратегический канал имеет жизненно важное значение для поддержания бесперебойного взаимодействия между Москвой и Пекином на высоком уровне, а также решающее значение для определения конкретного направления китайско-российского взаимодействия на оставшуюся часть года.
Ли Хайдун отметил, что в то время, когда глобальная безопасность и экономическая обстановка находятся на перепутье, "Китаю и России необходимо работать вместе, чтобы активизировать центральную функцию ООН в вопросах глобальной безопасности, а также играть конструктивную роль в восстановлении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском регионе, которого можно достичь только посредством скоординированного сотрудничества".
"В условиях, когда в отношениях Китая и США и России и США существуют противоречия, стратегический диалог между Китаем и Россией способствует стабилизации мирового порядка", - приводит издание слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна.
Эксперт подчеркнул, что китайско-российское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не носит конфронтационного характера.
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