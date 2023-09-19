https://ria.ru/20230919/bpla-1897130301.html

Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах

Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах - РИА Новости, 19.09.2023

Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах

Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:53

2023-09-19T09:53

2023-09-19T09:59

россия

бпла

технологии

экономика

ставропольский край

ульяновская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах, документ имеется в распоряжении РИА Новости."В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в документе.В проекте примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовской и Ульяновской области.Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.Эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.

https://ria.ru/20230913/bpla-1896029177.html

https://ria.ru/20230913/kndr-1896091730.html

россия

ставропольский край

ульяновская область

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россия, бпла, технологии, экономика, ставропольский край, ульяновская область, михаил мишустин