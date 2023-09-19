https://ria.ru/20230919/bpla-1897130301.html
Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах
Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах - РИА Новости, 19.09.2023
Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах
Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:53
2023-09-19T09:53
2023-09-19T09:59
россия
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технологии
экономика
ставропольский край
ульяновская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах, документ имеется в распоряжении РИА Новости."В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в документе.В проекте примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовской и Ульяновской области.Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.Эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.
https://ria.ru/20230913/bpla-1896029177.html
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россия, бпла, технологии, экономика, ставропольский край, ульяновская область, михаил мишустин
Россия, БПЛА, Технологии, Экономика, Ставропольский край, Ульяновская область, Михаил Мишустин
Правительство внедрит сельскохозяйственные беспилотники в 12 регионах
Правительство утвердило параметры внедрения с/х беспилотников в 12 регионах