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В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник
В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник - РИА Новости, 19.09.2023
В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник
Ирис и чубушник зацвели в Ботаническом саду МГУ второй раз за сезон из-за теплой погоды, сообщила РИА Новости сотрудник сада Мария Чайко. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:20
2023-09-19T12:20
2023-09-19T13:33
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ирис и чубушник зацвели в Ботаническом саду МГУ второй раз за сезон из-за теплой погоды, сообщила РИА Новости сотрудник сада Мария Чайко. "Но надо понимать, что это выглядит совершенно не так, как цветение своевременное. При вторичном цветении на растении может быть всего один-единственный цветочек, но мы, конечно, это подмечаем", — сказала собеседница агентства. По ее словам, вторичное цветение могут вызывать несколько факторов, но сейчас это в первую очередь погода — очень теплый сентябрь, влажный, хотя и без дождей.Она напомнила, что в прошлом сентябре в ботаническом саду вторично цвели рододендрон, вейгела и сирень.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Хорошие новости, Общество, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник
В Ботаническом саду МГУ из-за теплой погоды повторно зацвели ирис и чубушник
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ирис и чубушник зацвели в Ботаническом саду МГУ второй раз за сезон из-за теплой погоды, сообщила РИА Новости сотрудник сада Мария Чайко.
"Но надо понимать, что это выглядит совершенно не так, как цветение своевременное. При вторичном цветении на растении может быть всего один-единственный цветочек, но мы, конечно, это подмечаем", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, вторичное цветение могут вызывать несколько факторов, но сейчас это в первую очередь погода — очень теплый сентябрь, влажный, хотя и без дождей.
Она напомнила, что в прошлом сентябре в ботаническом саду вторично цвели рододендрон, вейгела и сирень.
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья