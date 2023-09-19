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В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник

В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник - РИА Новости, 19.09.2023

В Ботаническом саду МГУ повторно зацвели ирис и чубушник

Ирис и чубушник зацвели в Ботаническом саду МГУ второй раз за сезон из-за теплой погоды, сообщила РИА Новости сотрудник сада Мария Чайко. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:20

2023-09-19T12:20

2023-09-19T13:33

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ирис и чубушник зацвели в Ботаническом саду МГУ второй раз за сезон из-за теплой погоды, сообщила РИА Новости сотрудник сада Мария Чайко. "Но надо понимать, что это выглядит совершенно не так, как цветение своевременное. При вторичном цветении на растении может быть всего один-единственный цветочек, но мы, конечно, это подмечаем", — сказала собеседница агентства. По ее словам, вторичное цветение могут вызывать несколько факторов, но сейчас это в первую очередь погода — очень теплый сентябрь, влажный, хотя и без дождей.Она напомнила, что в прошлом сентябре в ботаническом саду вторично цвели рододендрон, вейгела и сирень.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова