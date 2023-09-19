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Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке - РИА Новости, 19.09.2023
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02:25 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/borrel-1897110230.html
Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке
Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке - РИА Новости, 19.09.2023
Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T02:25
2023-09-19T02:25
россия
жозеп боррель
оон
россельхозбанк
украина
зерновая сделка
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ. "Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений", - сказал Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке. "Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности (с Россией - ред.) нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят", - добавил он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230918/zhaloba-1897098708.html
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россия, жозеп боррель, оон, россельхозбанк, украина, зерновая сделка, в мире
Россия, Жозеп Боррель, ООН, Россельхозбанк, Украина, Зерновая сделка, В мире
Боррель заявил о невозможности достижения соглашения по зерновой сделке

Боррель: возможность достигнуть соглашения по зерновой сделке отсутствует

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ.
«
"Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений", - сказал Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке.
"Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности (с Россией - ред.) нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят", - добавил он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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