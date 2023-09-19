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Минобороны Эстонии заявило, что не передавало Украине кассетные боеприпасы

Минобороны Эстонии заявило, что не передавало Украине кассетные боеприпасы - РИА Новости, 19.09.2023

Минобороны Эстонии заявило, что не передавало Украине кассетные боеприпасы

Эстония пока не передавала Украине кассетные боеприпасы, сообщила во вторник пресс-секретарь министерства обороны Андра Нылвак. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:22

2023-09-19T16:22

2023-09-19T16:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Эстония пока не передавала Украине кассетные боеприпасы, сообщила во вторник пресс-секретарь министерства обороны Андра Нылвак. По ее словам, на вооружении Сил обороны находятся кассетные боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц, которые являются очень эффективным средством поражения колонн техники и бронетехники. "Что касается безвозмездной передачи кассетных боеприпасов Украине, то, по понятным причинам, Эстония сообщает о деталях переданной Украине помощи после того, как поставка состоялась", - сказала Нылвак порталу государственного телерадиовещания ERR, добавив, что количество кассетных и других боеприпасов у Сил обороны Эстонии является государственной тайной. В июле в США сообщили о решении передать Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, а в начале сентября пришло сообщение, что Вашингтон может также передать Киеву ракеты с кассетной боевой частью. Из стран-членов ЕС к конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов не присоединились Эстония, Греция, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Финляндия. Ранее президент России Владимир Путин заявил в Сочи, что кассетные боеприпасы широко применяются Украиной. Он также отметил, что США применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии, хотя сами называют их использование преступлением.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, украина, эстония, сша, владимир путин, евросоюз