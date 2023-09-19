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"Ростех" кратно увеличит выпуск боеприпасов "Куб" и "Ланцет"

"Ростех" кратно увеличит выпуск боеприпасов "Куб" и "Ланцет" - РИА Новости, 19.09.2023

"Ростех" кратно увеличит выпуск боеприпасов "Куб" и "Ланцет"

Оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников, в свою очередь уже в два раза... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:35

2023-09-19T08:35

2023-09-19T08:35

безопасность

россия

бекхан оздоев

ростех

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников, в свою очередь уже в два раза вырос выпуск высокоточных ракет "Китолов", Вихрь" и ракет к комплексу ПВО "Стрела" 9М333, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника. В России 19 сентября отмечается День оружейника. По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник "в отличной форме". Непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно. "Отдельно отмечу значительный рост производства высокоточного оружия. Например, "Калашников" увеличивает в 2 раза выпуск ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333 — для этого вводятся в строй дополнительные мощности. Кроме того, расширены возможности производства БПЛА, благодаря чем кратно увеличится выпуск таких моделей, как "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион" и другие", - сообщил Оздоев.

https://radiosputnik.ria.ru/20230819/rakety-1890978112.html

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безопасность, россия, бекхан оздоев, ростех