Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 19.09.2023 (обновлено: 22:30 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bespilotniki-1897407149.html
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске - РИА Новости, 19.09.2023
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске
Президент РФ Владимир Путин, который находится в Ижевске, посетил предприятие "Аэроскан", специализирующееся на производстве беспилотников, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:40
2023-09-19T22:30
технологии
ижевск
россия
владимир путин
денис мантуров
игорь комаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897406147_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_9e3615c2bb8ff273344c9271a6fd4234.jpg
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится в Ижевске, посетил предприятие "Аэроскан", специализирующееся на производстве беспилотников, сообщается на сайте Кремля. "В Ижевске Владимир Путин посетил предприятие "Аэроскан" – головную организацию группы компаний ZALA Aero, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении. "Аэроскан", в частности, выпускает барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики. "Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода", - также сообщается на сайте Кремля. Президента России Владимира Путина сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко. Пояснения главе государства давал главный конструктор ООО "Аэроскан" Александр Захаров.
https://ria.ru/20230919/postavki-1897390085.html
ижевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897406147_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_f6d1d24f40aa22dcba28fa25b2d86812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ижевск, россия, владимир путин, денис мантуров, игорь комаров
Технологии, Ижевск, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Игорь Комаров
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске

Путин посетил предприятие по производству беспилотников "Аэроскан" в Ижевске

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Ижевск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Ижевск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Ижевск
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится в Ижевске, посетил предприятие "Аэроскан", специализирующееся на производстве беспилотников, сообщается на сайте Кремля.
"В Ижевске Владимир Путин посетил предприятие "Аэроскан" – головную организацию группы компаний ZALA Aero, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
"Аэроскан", в частности, выпускает барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.
"Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода", - также сообщается на сайте Кремля.
Президента России Владимира Путина сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко. Пояснения главе государства давал главный конструктор ООО "Аэроскан" Александр Захаров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Вчера, 20:19
 
ТехнологииИжевскРоссияВладимир ПутинДенис МантуровИгорь Комаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала