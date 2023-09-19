https://ria.ru/20230919/bespilotniki-1897407149.html
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске - РИА Новости, 19.09.2023
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске
Президент РФ Владимир Путин, который находится в Ижевске, посетил предприятие "Аэроскан", специализирующееся на производстве беспилотников, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:40
2023-09-19T20:40
2023-09-19T22:30
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россия
владимир путин
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится в Ижевске, посетил предприятие "Аэроскан", специализирующееся на производстве беспилотников, сообщается на сайте Кремля. "В Ижевске Владимир Путин посетил предприятие "Аэроскан" – головную организацию группы компаний ZALA Aero, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении. "Аэроскан", в частности, выпускает барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики. "Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода", - также сообщается на сайте Кремля. Президента России Владимира Путина сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко. Пояснения главе государства давал главный конструктор ООО "Аэроскан" Александр Захаров.
https://ria.ru/20230919/postavki-1897390085.html
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технологии, ижевск, россия, владимир путин, денис мантуров, игорь комаров
Технологии, Ижевск, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Игорь Комаров
Путин посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске
Путин посетил предприятие по производству беспилотников "Аэроскан" в Ижевске
ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин, который находится в Ижевске, посетил предприятие "Аэроскан", специализирующееся на производстве беспилотников, сообщается на сайте
Кремля.
"В Ижевске Владимир Путин посетил предприятие "Аэроскан" – головную организацию группы компаний ZALA Aero, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
"Аэроскан", в частности, выпускает барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.
"Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода", - также сообщается на сайте Кремля.
Президента России Владимира Путина сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко. Пояснения главе государства давал главный конструктор ООО "Аэроскан" Александр Захаров.
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