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Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ

Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Орловской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:23

2023-09-19T23:23

2023-09-19T23:31

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Орловской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Девятнадцатого сентября... около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - рассказали в ведомстве.Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщали о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями.

орловская область

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2023

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орловская область, россия, вооруженные силы украины