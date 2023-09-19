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Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 19.09.2023 (обновлено: 23:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897413398.html
Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023
Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Орловской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:23
2023-09-19T23:31
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Орловской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Девятнадцатого сентября... около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - рассказали в ведомстве.Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщали о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями.
орловская область
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орловская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ

ПВО России сбила беспилотник ВСУ над Орловской областью

© Фото : пресс-служба главы городского округа ИстраОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Истра
Обломки беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Орловской областью, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Девятнадцатого сентября... около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью", - рассказали в ведомстве.
Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщали о том, что российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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