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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 19.09.2023
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:24
2023-09-19T22:24
2023-09-19T22:26
белгородская область
россия
орловская область
происшествия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями, сообщили во вторник в Минобороны России."Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями", - рассказали в ведомстве.
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белгородская область, россия, орловская область, происшествия, безопасность
Белгородская область, Россия, Орловская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью