https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897406302.html

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 19.09.2023

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:24

2023-09-19T22:24

2023-09-19T22:26

белгородская область

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орловская область

происшествия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Орловской областями, сообщили во вторник в Минобороны России."Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

белгородская область

россия

орловская область

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белгородская область, россия, орловская область, происшествия, безопасность