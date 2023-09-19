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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2023

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:48

2023-09-19T21:48

2023-09-19T23:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

украина

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.Информацию об уничтожении украинского дрона подтвердили в Министерстве обороны.Это уже третья за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как заявили в оборонном ведомстве, около 16:00 киевский режим попытался нанести удар также с помощью беспилотника. Еще одну безуспешную попытку войска противника предприняли в районе 13:00. По словам Гладкова, средства противовоздушной обороны сбили дрон на подлете к Белгороду, никто не пострадал.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, украина