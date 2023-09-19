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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 19.09.2023 (обновлено: 23:10 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897402784.html
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2023
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:48
2023-09-19T23:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
украина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.Информацию об уничтожении украинского дрона подтвердили в Министерстве обороны.Это уже третья за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как заявили в оборонном ведомстве, около 16:00 киевский режим попытался нанести удар также с помощью беспилотника. Еще одну безуспешную попытку войска противника предприняли в районе 13:00. По словам Гладкова, средства противовоздушной обороны сбили дрон на подлете к Белгороду, никто не пострадал.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Украина
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила беспилотник в Шебекинском округе Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Информацию об уничтожении украинского дрона подтвердили в Министерстве обороны.
Это уже третья за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как заявили в оборонном ведомстве, около 16:00 киевский режим попытался нанести удар также с помощью беспилотника.
Еще одну безуспешную попытку войска противника предприняли в районе 13:00. По словам Гладкова, средства противовоздушной обороны сбили дрон на подлете к Белгороду, никто не пострадал.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородУкраина
 
 
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