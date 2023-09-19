https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897402784.html
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2023
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:48
2023-09-19T21:48
2023-09-19T23:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.Информацию об уничтожении украинского дрона подтвердили в Министерстве обороны.Это уже третья за сутки попытка ВСУ атаковать российский регион. Как заявили в оборонном ведомстве, около 16:00 киевский режим попытался нанести удар также с помощью беспилотника. Еще одну безуспешную попытку войска противника предприняли в районе 13:00. По словам Гладкова, средства противовоздушной обороны сбили дрон на подлете к Белгороду, никто не пострадал.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
белгородская область
белгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Украина
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Гладков: ПВО сбила беспилотник в Шебекинском округе Белгородской области