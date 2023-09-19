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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 19.09.2023 (обновлено: 17:55 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897301815.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.09.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:54
2023-09-19T17:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
белгород
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны России."Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в сводке.Во вторник днем оборонное ведомство также сообщало о попытке ВСУ ударить по региону. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет.По его словам, за прошедшие сутки войска противника не менее десяти раз атаковали область с помощью БПЛА. Кроме того, были зафиксированы сбросы взрывных устройств с квадрокоптера, а также применение дронов-камикадзе.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгород
Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
"Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в сводке.
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Во вторник днем оборонное ведомство также сообщало о попытке ВСУ ударить по региону. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет.
По его словам, за прошедшие сутки войска противника не менее десяти раз атаковали область с помощью БПЛА. Кроме того, были зафиксированы сбросы взрывных устройств с квадрокоптера, а также применение дронов-камикадзе.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияБелгород
 
 
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