https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897301815.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.09.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:54

2023-09-19T16:54

2023-09-19T17:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

белгород

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны России."Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в сводке.Во вторник днем оборонное ведомство также сообщало о попытке ВСУ ударить по региону. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений нет.По его словам, за прошедшие сутки войска противника не менее десяти раз атаковали область с помощью БПЛА. Кроме того, были зафиксированы сбросы взрывных устройств с квадрокоптера, а также применение дронов-камикадзе.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей ее территории с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ наносят удары по приграничным округам — Шебекинскому и Грайворонскому.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгород