https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897247248.html

Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике - РИА Новости, 19.09.2023

Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:22

2023-09-19T14:22

2023-09-19T14:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как сообщало Минобороны, российские комплексы ПВО сбили около 13.00 мск над Белгородской областью украинский БПЛА самолетного типа. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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