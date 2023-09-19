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Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике - РИА Новости, 19.09.2023
Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:22
2023-09-19T14:22
2023-09-19T14:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как сообщало Минобороны, российские комплексы ПВО сбили около 13.00 мск над Белгородской областью украинский БПЛА самолетного типа. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков раскрыл детали о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Гладков: российская ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду