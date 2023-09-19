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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 19.09.2023
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские комплексы ПВО сбили во вторник над Белгородской областью украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:01
2023-09-19T14:01
2023-09-19T14:03
происшествия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили во вторник над Белгородской областью украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."19 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
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происшествия, безопасность, белгородская область, россия
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью