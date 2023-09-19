https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897190174.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.09.2023
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Российские комплексы ПВО сбили во вторник утром над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:28
2023-09-19T12:28
2023-09-19T12:30
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили во вторник утром над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896856260.html
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью