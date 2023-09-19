https://ria.ru/20230919/bespilotnik-1897190174.html

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.09.2023

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Российские комплексы ПВО сбили во вторник утром над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:28

2023-09-19T12:28

2023-09-19T12:30

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили во вторник утром над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230917/bespilotnik-1896856260.html

брянская область

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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)