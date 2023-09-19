https://ria.ru/20230919/bayden-1897361403.html
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН - РИА Новости, 19.09.2023
"Россия уже боится". Байден оконфузился, выступая в ООН
Пользователи X высмеяли неразборчивую речь президента США Джо Байдена на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:53
2023-09-19T18:53
2023-09-19T19:34
в мире
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пользователи X высмеяли неразборчивую речь президента США Джо Байдена на 78-й Генеральной Ассамблее ООН.В комментариях обратили внимание, что, выступая перед мировыми лидерами, хозяин Белого дома периодически начинает бессвязно бормотать, читая реплики с телесуфлера."Ничего не понятно", — заметил Jeffrey Williamson."И это наш главный представитель. Были ли США когда-либо большим посмешищем для остального мира?" — написал Gideon 6ix. "Дамы и господа, это президент Соединенных Штатов Америки", — с иронией добавил Steven Mackey."Русские, должно быть, уже трясутся от страха", — добавил Robert. "В очередной раз опозорил нас на мировой арене", — возмутился Cody.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. Он приписывал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895410916.html
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в мире, сша, сирия, ливия, джо байден, барак обама, владимир путин, оон
В мире, США, Сирия, Ливия, Джо Байден, Барак Обама, Владимир Путин, ООН