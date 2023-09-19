https://ria.ru/20230919/bayden-1897309651.html
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН
Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:13
2023-09-19T17:13
2023-09-19T18:28
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Кортеж американского лидера проследовал с опозданием около 10.10 по нью-йоркскому времени (17.10 мск). В текущем году он станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.Как проинформировал ранее Белый дом, в ходе своего выступления президент США намерен подтвердить намерение США и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы "сдержать потенциальных агрессоров" в будущем.Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, Джо Байден
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления с трибуны Генассамблеи