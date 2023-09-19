https://ria.ru/20230919/bayden-1897309651.html

Байден прибыл в штаб-квартиру ООН

Байден прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 19.09.2023

Байден прибыл в штаб-квартиру ООН

Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:13

2023-09-19T17:13

2023-09-19T18:28

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897343604_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_a7bc6fd6ef74348faea605f551dec17c.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Кортеж американского лидера проследовал с опозданием около 10.10 по нью-йоркскому времени (17.10 мск). В текущем году он станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.Как проинформировал ранее Белый дом, в ходе своего выступления президент США намерен подтвердить намерение США и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы "сдержать потенциальных агрессоров" в будущем.Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230919/smi-1897143050.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, генеральная ассамблея оон, сша, джо байден