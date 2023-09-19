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Байден прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 19.09.2023
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17:13 19.09.2023 (обновлено: 18:28 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bayden-1897309651.html
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН
Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:13
2023-09-19T18:28
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
сша
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Кортеж американского лидера проследовал с опозданием около 10.10 по нью-йоркскому времени (17.10 мск). В текущем году он станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.Как проинформировал ранее Белый дом, в ходе своего выступления президент США намерен подтвердить намерение США и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы "сдержать потенциальных агрессоров" в будущем.Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, Джо Байден
Байден прибыл в штаб-квартиру ООН

Байден прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления с трибуны Генассамблеи

© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYПрезидент США Джо Байден перед выступлением на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Президент США Джо Байден перед выступлением на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Президент США Джо Байден перед выступлением на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник прибыл в штаб-квартиру ООН, где в скором времени у него запланировано выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Кортеж американского лидера проследовал с опозданием около 10.10 по нью-йоркскому времени (17.10 мск). В текущем году он станет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.
Как проинформировал ранее Белый дом, в ходе своего выступления президент США намерен подтвердить намерение США и союзников продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы "сдержать потенциальных агрессоров" в будущем.
Неделя высокого уровня 78-й по счету Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 19 сентября. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
СМИ: Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на ГА ООН в этом году
Вчера, 10:56
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНСШАДжо Байден
 
 
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