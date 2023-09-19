https://ria.ru/20230919/bayden-1897248743.html
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок - РИА Новости, 19.09.2023
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок
Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:28
2023-09-19T14:28
2023-09-19T14:29
в мире
сша
джо байден
президентские выборы в сша
демократическая партия сша
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе Белого дома следует отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Washington Post. Ранее опрос газеты Wall Street Journal показал, что подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок. "Он находится на том этапе жизни, когда кончина и смерть неизбежны... Когда вы в его возрасте или в возрасте (экс-президента Дональда - ред.) Трампа, часы идут немного быстрее, это беспокоит избирателей", - приводит издание слова лидера демократов в округе Лорейн, штат Огайо, Шэрон Сведы. Газета провела беседы с порядка 30 членами партии. По итогам общения авторы статьи пришли к выводу, что в рядах демократов существует "неопределенность" касаемо возможного второго президентского срока Байдена. Среди прочего, его однопартийцы также обеспокоены из-за результатов новых опросов, согласно которым он идет "нога в ногу" с Трампом, несмотря на недавние судебные разбирательства последнего. Как отметили в статье, низкие рейтинги Байдена, по всей видимости, не смогут восстановиться к следующему году. При этом возраст нынешнего президента США, подчеркивает газета, стал для него буквально неконтролируемой проблемой. Сторонники и критики 80-летнего политика сходятся во мнении, что его успехи на будущих выборах будут зависеть от возможности преодоления им проблем, связанных с его возрастом. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896488718.html
https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, президентские выборы в сша, демократическая партия сша
В мире, США, Джо Байден, Президентские выборы в США, Демократическая партия США
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок
WP: в Демпартии считают, что Байдену стоит отказаться от предвыборной гонки
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости.
Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе Белого дома следует отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Washington Post
.
Ранее опрос газеты Wall Street Journal показал, что подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок.
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы
"Он находится на том этапе жизни, когда кончина и смерть неизбежны... Когда вы в его возрасте или в возрасте (экс-президента Дональда - ред.) Трампа, часы идут немного быстрее, это беспокоит избирателей", - приводит издание слова лидера демократов в округе Лорейн, штат Огайо
, Шэрон Сведы.
Газета провела беседы с порядка 30 членами партии. По итогам общения авторы статьи пришли к выводу, что в рядах демократов существует "неопределенность" касаемо возможного второго президентского срока Байдена.
Среди прочего, его однопартийцы также обеспокоены из-за результатов новых опросов, согласно которым он идет "нога в ногу" с Трампом, несмотря на недавние судебные разбирательства последнего. Как отметили в статье, низкие рейтинги Байдена, по всей видимости, не смогут восстановиться к следующему году.
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При этом возраст нынешнего президента США, подчеркивает газета, стал для него буквально неконтролируемой проблемой. Сторонники и критики 80-летнего политика сходятся во мнении, что его успехи на будущих выборах будут зависеть от возможности преодоления им проблем, связанных с его возрастом.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс
, губернатор Флориды Рон Десантис
, бизнесмен Вивек Рамасвами
, бывший постпред США при ООН Никки Хейли
, сенатор от штата Южная Каролина
Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи
и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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