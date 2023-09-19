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В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок - РИА Новости, 19.09.2023
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14:28 19.09.2023 (обновлено: 14:29 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/bayden-1897248743.html
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок - РИА Новости, 19.09.2023
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок
Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:28
2023-09-19T14:29
в мире
сша
джо байден
президентские выборы в сша
демократическая партия сша
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе Белого дома следует отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Washington Post. Ранее опрос газеты Wall Street Journal показал, что подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок. "Он находится на том этапе жизни, когда кончина и смерть неизбежны... Когда вы в его возрасте или в возрасте (экс-президента Дональда - ред.) Трампа, часы идут немного быстрее, это беспокоит избирателей", - приводит издание слова лидера демократов в округе Лорейн, штат Огайо, Шэрон Сведы. Газета провела беседы с порядка 30 членами партии. По итогам общения авторы статьи пришли к выводу, что в рядах демократов существует "неопределенность" касаемо возможного второго президентского срока Байдена. Среди прочего, его однопартийцы также обеспокоены из-за результатов новых опросов, согласно которым он идет "нога в ногу" с Трампом, несмотря на недавние судебные разбирательства последнего. Как отметили в статье, низкие рейтинги Байдена, по всей видимости, не смогут восстановиться к следующему году. При этом возраст нынешнего президента США, подчеркивает газета, стал для него буквально неконтролируемой проблемой. Сторонники и критики 80-летнего политика сходятся во мнении, что его успехи на будущих выборах будут зависеть от возможности преодоления им проблем, связанных с его возрастом. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896488718.html
https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html
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в мире, сша, джо байден, президентские выборы в сша, демократическая партия сша
В мире, США, Джо Байден, Президентские выборы в США, Демократическая партия США
В Демпартии США сомневаются, хватит ли Байдену здоровья на второй срок

WP: в Демпартии считают, что Байдену стоит отказаться от предвыборной гонки

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что нынешнему главе Белого дома следует отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Washington Post.
Ранее опрос газеты Wall Street Journal показал, что подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок.
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"Он находится на том этапе жизни, когда кончина и смерть неизбежны... Когда вы в его возрасте или в возрасте (экс-президента Дональда - ред.) Трампа, часы идут немного быстрее, это беспокоит избирателей", - приводит издание слова лидера демократов в округе Лорейн, штат Огайо, Шэрон Сведы.
Газета провела беседы с порядка 30 членами партии. По итогам общения авторы статьи пришли к выводу, что в рядах демократов существует "неопределенность" касаемо возможного второго президентского срока Байдена.
Среди прочего, его однопартийцы также обеспокоены из-за результатов новых опросов, согласно которым он идет "нога в ногу" с Трампом, несмотря на недавние судебные разбирательства последнего. Как отметили в статье, низкие рейтинги Байдена, по всей видимости, не смогут восстановиться к следующему году.
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При этом возраст нынешнего президента США, подчеркивает газета, стал для него буквально неконтролируемой проблемой. Сторонники и критики 80-летнего политика сходятся во мнении, что его успехи на будущих выборах будут зависеть от возможности преодоления им проблем, связанных с его возрастом.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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