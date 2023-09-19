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Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 19.09.2023
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17:38 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897318840.html
Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами
Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 19.09.2023
Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами
Власти Эстонии не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, автомобили следует в течение определенного периода поставить на учет в Эстонии или... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:38
2023-09-19T17:38
в мире
эстония
россия
авто
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Власти Эстонии не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, автомобили следует в течение определенного периода поставить на учет в Эстонии или вывезти из страны, сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.По словам главы МВД, в четверг он планирует предложить правительству ввести задним числом с 13 сентября период, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, должны либо зарегистрировать автомобиль в Эстонии, либо вывезти его из страны. "Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительства", - сказал Ляэнеметс порталу Delfi.Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС, сообщили в эстонском МВД. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него. Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Позже Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам. В постпредстве РФ при ЕС заявили, что таким образом Евросоюз хочет сделать въезд россиян фактически невозможным, а также не исключили изъятия у россиян личных вещей на границах ЕС. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия вряд ли будет уподобляться Евросоюзу, объявившему о намерении изымать у въезжающих в ЕС россиян личные автомобили. Как сообщала в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности.
https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897060751.html
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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в мире, эстония, россия, авто, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Эстония, Россия, Авто, Евросоюз, Санкции в отношении России
Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами

МВД Эстонии заявило, что не будет конфисковывать машины с российскими номерами

© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Таллина, Эстония
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
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Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Власти Эстонии не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, автомобили следует в течение определенного периода поставить на учет в Эстонии или вывезти из страны, сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.
По словам главы МВД, в четверг он планирует предложить правительству ввести задним числом с 13 сентября период, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, должны либо зарегистрировать автомобиль в Эстонии, либо вывезти его из страны.
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"Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительства", - сказал Ляэнеметс порталу Delfi.
Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС, сообщили в эстонском МВД. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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Позже Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам. В постпредстве РФ при ЕС заявили, что таким образом Евросоюз хочет сделать въезд россиян фактически невозможным, а также не исключили изъятия у россиян личных вещей на границах ЕС.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия вряд ли будет уподобляться Евросоюзу, объявившему о намерении изымать у въезжающих в ЕС россиян личные автомобили. Как сообщала в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности.
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