https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента - РИА Новости, 19.09.2023
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:05
2023-09-19T09:05
2023-09-19T09:05
экономика
китай
россия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума. По словам Давыдова, в вопросе торговых партнеров России стоит обращать внимание на Китай - "торговля с ним выросла очень сильно". В то же время доля Евросоюза в товарообороте РФ продолжает снижаться. "Хотя это было предсказуемо, потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл. Например, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая. Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать", - сказал Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), вэф-2023
Экономика, Китай, Россия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ВЭФ-2023
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
Давыдов: доля КНР в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента