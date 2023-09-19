Рейтинг@Mail.ru
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента - РИА Новости, 19.09.2023
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента
Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:05
2023-09-19T09:05
экономика
китай
россия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828808870_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_823e81db1dacd5fff27add29959763ed.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума. По словам Давыдова, в вопросе торговых партнеров России стоит обращать внимание на Китай - "торговля с ним выросла очень сильно". В то же время доля Евросоюза в товарообороте РФ продолжает снижаться. "Хотя это было предсказуемо, потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл. Например, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая. Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать", - сказал Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828808870_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_76b0be8510180b0c246c7505cc3d38c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), вэф-2023
Экономика, Китай, Россия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), ВЭФ-2023
Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента

Давыдов: доля КНР в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота официального дилерского центра Chery
Работа официального дилерского центра Chery - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работа официального дилерского центра Chery. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума.
По словам Давыдова, в вопросе торговых партнеров России стоит обращать внимание на Китай - "торговля с ним выросла очень сильно". В то же время доля Евросоюза в товарообороте РФ продолжает снижаться.
"Хотя это было предсказуемо, потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл. Например, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая. Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать", - сказал Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Продажа китайский автомобилей - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Китай второй месяц подряд поставляет в Россию автомобили на рекордную сумму
5 сентября, 07:21
 
ЭкономикаКитайРоссияРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)ВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала