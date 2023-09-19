https://ria.ru/20230919/avtomobili-1897124836.html

Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента

Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента - РИА Новости, 19.09.2023

Доля Китая в импорте автомобилей за восемь месяцев составила 92 процента

Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:05

2023-09-19T09:05

2023-09-19T09:05

экономика

китай

россия

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Импорт из Китая занимает 92% в российском импорте автомобилей за 8 месяцев, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума. По словам Давыдова, в вопросе торговых партнеров России стоит обращать внимание на Китай - "торговля с ним выросла очень сильно". В то же время доля Евросоюза в товарообороте РФ продолжает снижаться. "Хотя это было предсказуемо, потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл. Например, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая. Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать", - сказал Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, китай, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), вэф-2023