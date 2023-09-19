https://ria.ru/20230919/avariya-1897302814.html

На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся

На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся - РИА Новости, 19.09.2023

На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся

Лихача, который сбил насмерть девочку и скрылся, задержали в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:58

2023-09-19T16:58

2023-09-19T16:58

происшествия

алтайский край

барнаул

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лихача, который сбил насмерть девочку и скрылся, задержали в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. "Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан. В настоящее время с ним проводится комплекс необходимых мероприятий", - говорится в сообщении. Авария произошла днем в барнаульском посёлке Борзовая Заимка. Неизвестный, управляя автомобилем на большой скорости, допустил наезд на пешехода – несовершеннолетнего ребенка 2015 года рождения. После чего, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, скрылся. Девочка скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Как отмечали в прокуроре Алтайского края, территориальному прокурору поручено в дальнейшем поддержать ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, барнаул, авто