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На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся - РИА Новости, 19.09.2023
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16:58 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/avariya-1897302814.html
На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся
На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся - РИА Новости, 19.09.2023
На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся
Лихача, который сбил насмерть девочку и скрылся, задержали в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:58
2023-09-19T16:58
происшествия
алтайский край
барнаул
авто
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лихача, который сбил насмерть девочку и скрылся, задержали в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. "Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан. В настоящее время с ним проводится комплекс необходимых мероприятий", - говорится в сообщении. Авария произошла днем в барнаульском посёлке Борзовая Заимка. Неизвестный, управляя автомобилем на большой скорости, допустил наезд на пешехода – несовершеннолетнего ребенка 2015 года рождения. После чего, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, скрылся. Девочка скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Как отмечали в прокуроре Алтайского края, территориальному прокурору поручено в дальнейшем поддержать ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, алтайский край, барнаул, авто
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Авто
На Алтае задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся

МВД: в Барнауле задержали лихача, который сбил девочку насмерть и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Лихача, который сбил насмерть девочку и скрылся, задержали в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.
"Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан. В настоящее время с ним проводится комплекс необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.
Авария произошла днем в барнаульском посёлке Борзовая Заимка. Неизвестный, управляя автомобилем на большой скорости, допустил наезд на пешехода – несовершеннолетнего ребенка 2015 года рождения. После чего, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, скрылся. Девочка скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Как отмечали в прокуроре Алтайского края, территориальному прокурору поручено в дальнейшем поддержать ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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