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Российские войска на Запорожском направлении отразили атаки бригады ВСУ

Российские войска на Запорожском направлении отразили атаки бригады ВСУ - РИА Новости, 19.09.2023

Российские войска на Запорожском направлении отразили атаки бригады ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлениии около 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:32

2023-09-19T14:32

2023-09-19T14:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлениии около 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Группировкой войск РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 71-й егерской бригады Украины в районе Вербового Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Чаривного, Белогорья и Новоданиловки."За сутки на данном направлении уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30, а также орудия "Мста-Б" и Д-20", - уточнили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины