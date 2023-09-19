https://ria.ru/20230919/assanzh-1897331020.html

Президент Бразилии на Генассамблее ООН выступил в поддержку Ассанжа

Президент Бразилии на Генассамблее ООН выступил в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 19.09.2023

Президент Бразилии на Генассамблее ООН выступил в поддержку Ассанжа

Бразилия считает необходимым сохранение свободы слова, журналистов, как, например, Джулиана Ассанжа, не должны наказывать за распространение информации, сообщил РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:58

2023-09-19T17:58

2023-09-19T17:58

в мире

джулиан ассанж

луис инасиу лула да силва

бразилия

оон

генеральная ассамблея оон

wikileaks

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сен – РИА Новости. Бразилия считает необходимым сохранение свободы слова, журналистов, как, например, Джулиана Ассанжа, не должны наказывать за распространение информации, сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. "Крайне важно сохранить свободу прессы. Журналиста, такого как Джулиан Ассанж, нельзя наказывать за то, что он информирует общество прозрачным и законным способом. Наша борьба ведется против дезинформации и киберпреступности", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230905/assange-1894420780.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джулиан ассанж, луис инасиу лула да силва, бразилия, оон, генеральная ассамблея оон, wikileaks