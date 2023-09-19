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Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко - РИА Новости, 19.09.2023
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18:50 19.09.2023 (обновлено: 19:57 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/arest-1897353704.html
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко - РИА Новости, 19.09.2023
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник продлил арест трем фигурантам дела о покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:50
2023-09-19T19:57
донецкая народная республика
александр захарченко
служба безопасности украины
александр тимошенко
убийство главы днр александра захарченко
в мире
донецк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник продлил арест трем фигурантам дела о покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы", еще один подсудимый находится под подпиской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На скамье подсудимых - Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. По информации источников РИА Новости, дело связано с первым покушением на Захарченко и убийством "Моторолы". Во вторник суд приступил к слушанию дела по существу. Были установлены личности подсудимых. Прокурор ходатайствовал о продлении троим подсудимым меры пресечения. Еще один фигурант - Тимошенко - находится под подпиской о невыезде. "Суд определил продлить Погорелову, Чурилову и Ену меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца, до 29 декабря 2023 года", - сказал судья. Из материалов дела, предоставленных агентству источником, в частности, следует, что в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. Позже он получил от неизвестного самодельное взрывное устройство, которое ему поручили установить в ресторане, где часто бывал Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал в ресторане фотосессию, во время которой установил в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР. Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений. Согласно материалам дела, в 2016 году сотрудники СБУ решили совершить убийство командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного на территории республики по позывному "Моторола". По их плану, нужно было устроить взрыв в доме, где жил Павлов. Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме Павлова, а позже неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, когда в лифте был "Моторола".
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, александр захарченко, служба безопасности украины, александр тимошенко, убийство главы днр александра захарченко, в мире, донецк
Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Служба безопасности Украины, Александр Тимошенко, Убийство главы ДНР Александра Захарченко, В мире, Донецк
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко

Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Захарченко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПодсудимые на заседании суда по уголовному делу о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко. 19 сентября 2023
Подсудимые на заседании суда по уголовному делу о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник продлил арест трем фигурантам дела о покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы", еще один подсудимый находится под подпиской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых - Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. По информации источников РИА Новости, дело связано с первым покушением на Захарченко и убийством "Моторолы".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Во вторник суд приступил к слушанию дела по существу. Были установлены личности подсудимых. Прокурор ходатайствовал о продлении троим подсудимым меры пресечения. Еще один фигурант - Тимошенко - находится под подпиской о невыезде.
"Суд определил продлить Погорелову, Чурилову и Ену меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца, до 29 декабря 2023 года", - сказал судья.
Из материалов дела, предоставленных агентству источником, в частности, следует, что в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. Позже он получил от неизвестного самодельное взрывное устройство, которое ему поручили установить в ресторане, где часто бывал Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал в ресторане фотосессию, во время которой установил в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.
Согласно материалам дела, в 2016 году сотрудники СБУ решили совершить убийство командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного на территории республики по позывному "Моторола". По их плану, нужно было устроить взрыв в доме, где жил Павлов. Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме Павлова, а позже неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, когда в лифте был "Моторола".
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Донецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоСлужба безопасности УкраиныАлександр ТимошенкоУбийство главы ДНР Александра ЗахарченкоВ миреДонецк
 
 
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