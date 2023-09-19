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Национальные ансамбли Адыгеи помогут в привлечении туристов - РИА Новости, 19.09.2023
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Республика Адыгея
 
17:13 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ansambli-1897305297.html
Национальные ансамбли Адыгеи помогут в привлечении туристов
Национальные ансамбли Адыгеи помогут в привлечении туристов - РИА Новости, 19.09.2023
Национальные ансамбли Адыгеи помогут в привлечении туристов
Власти Адыгеи рассчитывают, что национальные ансамбли республики помогут в привлечении туристов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:13
2023-09-19T17:13
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
фольклор
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МАЙКОП, 19 сен — РИА Новости. Власти Адыгеи рассчитывают, что национальные ансамбли республики помогут в привлечении туристов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Мы хотим привлечь гостей за счет развития туристической отрасли, в том числе событийного туризма, как наш Фестиваль адыгейского сыра. Также мы развиваем и культурную составляющую Адыгеи", - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе общения с представителями СМИ. В частности, он отметил работу по развитию республиканских учреждений культуры: симфонического оркестра государственной филармонии Адыгеи, ансамбля народной песни и танца "Исламей", оркестра русских народных инструментов "Русская удаль" имени А. В. Шипитько, академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс". "В перспективе все эти учреждения и творческие коллективы должны работать и на событийный туризм. В идеале туристы, которые приедут в Адыгею, смогут днем покататься на лыжах, а вечером посетить концертную программу. Гости Адыгеи смогут разнообразить свой досуг такими мероприятиями из сферы событийного туризма, как фестиваль адыгейского сыра", - рассказал Кумпилов.
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мурат кумпилов, республика адыгея, фольклор
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Фольклор

Национальные ансамбли Адыгеи помогут в привлечении туристов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыступление Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс"
Выступление Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи Нальмэс - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Выступление Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 19 сен — РИА Новости. Власти Адыгеи рассчитывают, что национальные ансамбли республики помогут в привлечении туристов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы хотим привлечь гостей за счет развития туристической отрасли, в том числе событийного туризма, как наш Фестиваль адыгейского сыра. Также мы развиваем и культурную составляющую Адыгеи", - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе общения с представителями СМИ.
В частности, он отметил работу по развитию республиканских учреждений культуры: симфонического оркестра государственной филармонии Адыгеи, ансамбля народной песни и танца "Исламей", оркестра русских народных инструментов "Русская удаль" имени А. В. Шипитько, академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс".
"В перспективе все эти учреждения и творческие коллективы должны работать и на событийный туризм. В идеале туристы, которые приедут в Адыгею, смогут днем покататься на лыжах, а вечером посетить концертную программу. Гости Адыгеи смогут разнообразить свой досуг такими мероприятиями из сферы событийного туризма, как фестиваль адыгейского сыра", - рассказал Кумпилов.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяФольклор
 
 
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