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Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2023
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23:28 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/amerika-1897413802.html
Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос
Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2023
Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос
Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:28
2023-09-19T23:28
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC. "Подавляющее большинство взрослых (92%) сократили свои расходы", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте телеканала. Из опроса следует, что американцы ограничивают себя в одежде (63% респондентов), посещениях ресторанов и баров (62%), отказывают себе в развлечениях вне дома (56%), бакалее (54%), поездках (53%) и электронике (50%). Исследователи также отмечают, что в ближайшие шесть месяцев 62% жителей США собираются "иногда" или "часто" отказываться от предметов первой необходимости, а 76% - от второстепенных товаров. Опрос проводился 12-14 сентября, в нем приняли участи 4 403 взрослых американца.
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в мире, сша
В мире, США
Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос

CNBC: 92% американцев сократили расходы за последние полгода

© iStock.com / Moussa81Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Moussa81
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC.
"Подавляющее большинство взрослых (92%) сократили свои расходы", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте телеканала.
Из опроса следует, что американцы ограничивают себя в одежде (63% респондентов), посещениях ресторанов и баров (62%), отказывают себе в развлечениях вне дома (56%), бакалее (54%), поездках (53%) и электронике (50%).
Исследователи также отмечают, что в ближайшие шесть месяцев 62% жителей США собираются "иногда" или "часто" отказываться от предметов первой необходимости, а 76% - от второстепенных товаров.
Опрос проводился 12-14 сентября, в нем приняли участи 4 403 взрослых американца.
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