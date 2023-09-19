https://ria.ru/20230919/amerika-1897413802.html

Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос

Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2023

Более 90 процентов американцев сократили расходы за полгода, показал опрос

Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T23:28

2023-09-19T23:28

2023-09-19T23:28

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873561852_0:289:2777:1851_1920x0_80_0_0_f40141e83c8b9ae9b933df1a1246d3cf.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 90% американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев, следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC. "Подавляющее большинство взрослых (92%) сократили свои расходы", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте телеканала. Из опроса следует, что американцы ограничивают себя в одежде (63% респондентов), посещениях ресторанов и баров (62%), отказывают себе в развлечениях вне дома (56%), бакалее (54%), поездках (53%) и электронике (50%). Исследователи также отмечают, что в ближайшие шесть месяцев 62% жителей США собираются "иногда" или "часто" отказываться от предметов первой необходимости, а 76% - от второстепенных товаров. Опрос проводился 12-14 сентября, в нем приняли участи 4 403 взрослых американца.

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша