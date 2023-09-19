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Участники протестной акции в Ереване требуют отставки Пашиняна
Участники протестной акции в Ереване требуют отставки Пашиняна - РИА Новости, 19.09.2023
Участники протестной акции в Ереване требуют отставки Пашиняна
Участники протестной акции в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает агентство Sputnik Армения. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:36
2023-09-19T17:36
2023-09-19T17:41
ситуация в нагорном карабахе
в мире
ереван
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баку
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает агентство Sputnik Армения.На фоне обострения ситуации в Карабахе во вторник в центре Еревана с середины дня было перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики, там собрались протестующие."Участники протестной акции в Ереване требуют отставки премьера Никола Пашиняна, объясняя, что только так можно спасти Армению и Нагорный Карабах", - говорится в сообщении агентства.Протестующие выкрикивают "Никол - предатель", "Стыдно!" и другие лозунги.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, ереван, армения, никол пашинян, баку, sputnik армения
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян, Баку, Sputnik Армения
Участники протестной акции в Ереване требуют отставки Пашиняна
Sputnik Армения: участники протестной акции в Ереване требуют отставки Пашиняна
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает агентство Sputnik Армения.
На фоне обострения ситуации в Карабахе во вторник в центре Еревана с середины дня было перекрыто движение со всех четырех сторон площади Республики, там собрались протестующие.
"Участники протестной акции в Ереване требуют отставки премьера Никола Пашиняна, объясняя, что только так можно спасти Армению и Нагорный Карабах", - говорится в сообщении агентства.
Протестующие выкрикивают "Никол - предатель", "Стыдно!" и другие лозунги.
Минобороны Азербайджана
во вторник сообщило, что Баку
начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ
и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.