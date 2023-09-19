Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
Глава Пентагона Остин анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн".
"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, в Кремле также заявили, что "накачивание оружием" не способствует урегулированию кризиса путем переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
ВСУ задействовали иностранную технику в контрнаступлении. По данным российского Минобороны, Киев не достиг успехов ни на одном из направлений атак. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там украинские войска ввели в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как заявил президент России Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".