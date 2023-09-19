https://ria.ru/20230919/abrams-1897148554.html

Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams - РИА Новости, 19.09.2023

Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн". РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:15

2023-09-19T11:15

2023-09-19T14:47

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны сша

в мире

сша

ллойд остин

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн"."Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — сказал он.Киев ожидает более десяти машин в ближайшее время. Всего Вашингтон обещал поставить 31 танк.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, в Кремле также заявили, что "накачивание оружием" не способствует урегулированию кризиса путем переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.ВСУ задействовали иностранную технику в контрнаступлении. По данным российского Минобороны, Киев не достиг успехов ни на одном из направлений атак. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там украинские войска ввели в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как заявил президент России Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".

https://ria.ru/20230916/tanki-1896689019.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, министерство обороны сша, в мире, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр