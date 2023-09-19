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Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 19.09.2023 (обновлено: 14:47 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/abrams-1897148554.html
Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams - РИА Новости, 19.09.2023
Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams
Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн". РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:15
2023-09-19T14:47
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны сша
в мире
сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн"."Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — сказал он.Киев ожидает более десяти машин в ближайшее время. Всего Вашингтон обещал поставить 31 танк.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, в Кремле также заявили, что "накачивание оружием" не способствует урегулированию кризиса путем переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.ВСУ задействовали иностранную технику в контрнаступлении. По данным российского Минобороны, Киев не достиг успехов ни на одном из направлений атак. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там украинские войска ввели в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как заявил президент России Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".
https://ria.ru/20230916/tanki-1896689019.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны США, В мире, США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

Глава Пентагона Остин анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams скоро доставят на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн".
"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", — сказал он.
Киев ожидает более десяти машин в ближайшее время. Всего Вашингтон обещал поставить 31 танк.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине, в Кремле также заявили, что "накачивание оружием" не способствует урегулированию кризиса путем переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
ВСУ задействовали иностранную технику в контрнаступлении. По данным российского Минобороны, Киев не достиг успехов ни на одном из направлений атак. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там украинские войска ввели в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как заявил президент России Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреСШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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