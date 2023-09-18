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Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
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22:36 18.09.2023 (обновлено: 22:56 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/zhaloba-1897098708.html
Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО
Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения спора с тремя приграничными странами ЕС... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:36
2023-09-18T22:56
украина
киев
польша
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
еврокомиссия
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения спора с тремя приграничными странами ЕС через жалобу в ВТО, он обещал, что компетентные службы Еврокомиссии изучат эту ситуацию и последующие шаги. Ранее в понедельник Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию. "По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен тем путем, который выбрала Украина", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что страны, на которые пожаловалась Украина, "приложили большие усилия" для вывоза украинской сельхозпродукции. "Мне кажется, что дружественное решение лучше, чем разбирательство в суде", - заключил еврокомиссар. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
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украина, киев, польша, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка
Украина, Киев, Польша, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Еврокомиссия, Зерновая сделка
Еврокомиссар заявил, что был удивлен жалобой Украины в ВТО

Войцеховский удивлен жалобой Украины в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что был удивлен "выбранным Украиной путем" разрешения спора с тремя приграничными странами ЕС через жалобу в ВТО, он обещал, что компетентные службы Еврокомиссии изучат эту ситуацию и последующие шаги.
Ранее в понедельник Киев подал иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.
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"По поводу односторонних мер трех стран ЕС и подачи Украиной жалобы в ВТО я могу сказать, что в Еврокомиссии есть специальные службы, которые должны высказаться на этот счет, я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен тем путем, который выбрала Украина", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС в Брюсселе.
Он подчеркнул, что страны, на которые пожаловалась Украина, "приложили большие усилия" для вывоза украинской сельхозпродукции.
"Мне кажется, что дружественное решение лучше, чем разбирательство в суде", - заключил еврокомиссар.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
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