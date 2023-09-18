https://ria.ru/20230918/zerno-1897097433.html

Кирби высказал позицию США по запрету ввоза зерна в ЕС с Украины

Кирби высказал позицию США по запрету ввоза зерна в ЕС с Украины - РИА Новости, 18.09.2023

Кирби высказал позицию США по запрету ввоза зерна в ЕС с Украины

США не считают правильным оказывать давление на страны Европы из-за их "суверенного" решения отказаться от импорта украинского зерна, заявил представитель... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:24

2023-09-18T22:24

2023-09-18T22:28

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джон кирби

зерновая сделка

политика

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ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США не считают правильным оказывать давление на страны Европы из-за их "суверенного" решения отказаться от импорта украинского зерна, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Ранее в понедельник Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции. "Да, мы в курсе обеспокоенности ряда наших европейских партнеров насчет импорта украинского зерна. Это во-первых. Во-вторых, это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?" - сказал Кирби на брифинге в Нью-Йорке. Он добавил, что США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке, и вновь призвал к возобновлению зерновой сделки, которая с разрешения России позволяла экспорт через порты Черного моря.

https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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сша, европа, украина, джон кирби, зерновая сделка, политика