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Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
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21:20 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/zerno-1897091009.html
Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО
Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023
Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО
Жалоба Украины в ВТО не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:20
2023-09-18T21:20
киев
украина
польша
всемирная торговая организация (вто)
зерновая сделка
евросоюз
экономика
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоба Украины в ВТО не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat News. Ранее министерство экономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию. "Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введенного нами эмбарго по этой причине. Мы поддерживаем свою позицию, считаем, что она верна, она также вытекает из экономического анализа и полномочий, которые вытекают и из европейского и международного права", - сказал Мюллер. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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киев, украина, польша, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, евросоюз, экономика
Киев, Украина, Польша, Всемирная торговая организация (ВТО), Зерновая сделка, Евросоюз, Экономика
Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО

Мюллер: Варшава не откажется от зернового эмбарго из-за иска Киева в ВТО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоба Украины в ВТО не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat News.
Ранее министерство экономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.
"Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введенного нами эмбарго по этой причине. Мы поддерживаем свою позицию, считаем, что она верна, она также вытекает из экономического анализа и полномочий, которые вытекают и из европейского и международного права", - сказал Мюллер.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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