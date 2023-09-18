https://ria.ru/20230918/zerno-1897091009.html

Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО

Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО - РИА Новости, 18.09.2023

Варшава не намерена пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО

Жалоба Украины в ВТО не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T21:20

2023-09-18T21:20

2023-09-18T21:20

киев

украина

польша

всемирная торговая организация (вто)

зерновая сделка

евросоюз

экономика

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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Жалоба Украины в ВТО не производит впечатления на Польшу и не заставит ее отказаться от зернового эмбарго, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер телеканалу Polsat News. Ранее министерство экономики Украины заявило, что Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию. "Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введенного нами эмбарго по этой причине. Мы поддерживаем свою позицию, считаем, что она верна, она также вытекает из экономического анализа и полномочий, которые вытекают и из европейского и международного права", - сказал Мюллер. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

киев

украина

польша

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киев, украина, польша, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка, евросоюз, экономика