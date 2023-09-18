https://ria.ru/20230918/zerno-1897070566.html

В Польше раскритиковали отношение Германии к поставкам зерна в ЕС с Украины

В Польше раскритиковали отношение Германии к поставкам зерна в ЕС с Украины - РИА Новости, 18.09.2023

В Польше раскритиковали отношение Германии к поставкам зерна в ЕС с Украины

Против запрета на ввоз зерна в ряд стран Европейского союза выступает только Германия, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:33

2023-09-18T19:33

2023-09-18T19:33

германия

польша

венгрия

евросоюз

зерновая сделка

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ВАРШАВА, 18 сен - РИА Новости. Против запрета на ввоз зерна в ряд стран Европейского союза выступает только Германия, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс после окончания заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству. Трансляция выступления Телюса ведется на сайте Совета ЕС. "Если речь идет о противниках нашего запрета, то разве что Германия ясно высказалась против этого решения, а большинство стран если и имели какие-то замечания, говорили о том, что мы должны строить механизмы на будущее", - сказал министр. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230912/zerno-1895850246.html

германия

польша

венгрия

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германия, польша, венгрия, евросоюз, зерновая сделка