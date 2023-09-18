https://ria.ru/20230918/zerno-1897040219.html

Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ

Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2023

Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ

Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС через систему разрешений, но приграничные страны сочли его недостаточным, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:29

2023-09-18T17:29

2023-09-18T17:29

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брюссель

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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС через систему разрешений, но приграничные страны сочли его недостаточным, сообщает агентство РАР. "Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что на встрече в Брюсселе "Польша раскритиковала новое предложение Украины, касающееся зерна". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

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украина, брюссель, евросоюз, в мире