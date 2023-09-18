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Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
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17:29 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/zerno-1897040219.html
Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ
Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2023
Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ
Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС через систему разрешений, но приграничные страны сочли его недостаточным, сообщает... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:29
2023-09-18T17:29
украина
брюссель
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС через систему разрешений, но приграничные страны сочли его недостаточным, сообщает агентство РАР. "Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что на встрече в Брюсселе "Польша раскритиковала новое предложение Украины, касающееся зерна". Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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украина, брюссель, евросоюз, в мире
Украина, Брюссель, Евросоюз, В мире
Киев представил Брюсселю предложение о ввозе зерна в ЕС, пишут СМИ

РАР: Киев предложил Брюсселю ввозить зерно в ЕС через систему разрешений

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС через систему разрешений, но приграничные страны сочли его недостаточным, сообщает агентство РАР.
«
"Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что на встрече в Брюсселе "Польша раскритиковала новое предложение Украины, касающееся зерна".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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