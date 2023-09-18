https://ria.ru/20230918/zerno-1896872574.html

Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 18.09.2023

Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T00:24

2023-09-18T00:24

2023-09-18T00:24

белоруссия

россия

леонид заяц

экономика

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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц. "Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 миллиона тонн для нашего общественного животноводства, то в этом году объемы будут увеличены: 5,9 миллиона тонн будем выделять своего зерна и до 500 тысяч тонн будем покупать в Российской Федерации. Свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем", - сказал Заяц в эфире канала "Беларусь 1" в воскресенье. Тем более, заметил он, в закромах имеется 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую можно использовать на продовольственные цели. "Понадобится какой-то стране мука, можем размолоть пшеницу и продать в виде муки", - пояснил Заяц. Говоря о цене, по которой планируется закупать зерно, заместитель премьер-министра сослался на постановление Совета министров, согласно которому установлена цена на уровне 12,5 тысячи российских рублей за одну тонну без НДС. Это практически цена внутреннего белорусского рынка, добавил он. "Мы покупаем по себестоимости", - заметил вице-премьер.

https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html

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белоруссия, россия, леонид заяц, экономика