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Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 18.09.2023
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00:24 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/zerno-1896872574.html
Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 18.09.2023
Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:24
2023-09-18T00:24
белоруссия
россия
леонид заяц
экономика
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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц. "Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 миллиона тонн для нашего общественного животноводства, то в этом году объемы будут увеличены: 5,9 миллиона тонн будем выделять своего зерна и до 500 тысяч тонн будем покупать в Российской Федерации. Свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем", - сказал Заяц в эфире канала "Беларусь 1" в воскресенье. Тем более, заметил он, в закромах имеется 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую можно использовать на продовольственные цели. "Понадобится какой-то стране мука, можем размолоть пшеницу и продать в виде муки", - пояснил Заяц. Говоря о цене, по которой планируется закупать зерно, заместитель премьер-министра сослался на постановление Совета министров, согласно которому установлена цена на уровне 12,5 тысячи российских рублей за одну тонну без НДС. Это практически цена внутреннего белорусского рынка, добавил он. "Мы покупаем по себестоимости", - заметил вице-премьер.
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белоруссия, россия, леонид заяц, экономика
Белоруссия, Россия, Леонид Заяц, Экономика
Белоруссия в 2023 году закупит у России до 500 тысяч тонн зерна

В Белоруссии сообщили, что в 2023 году закупят у России до 500 тысяч тонн зерна

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале, Крым
Перевалка зерна на зерновом терминале, Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна на зерновом терминале, Крым. Архивное фото
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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц.
«
"Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 миллиона тонн для нашего общественного животноводства, то в этом году объемы будут увеличены: 5,9 миллиона тонн будем выделять своего зерна и до 500 тысяч тонн будем покупать в Российской Федерации. Свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем", - сказал Заяц в эфире канала "Беларусь 1" в воскресенье.
Тем более, заметил он, в закромах имеется 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую можно использовать на продовольственные цели. "Понадобится какой-то стране мука, можем размолоть пшеницу и продать в виде муки", - пояснил Заяц.
Говоря о цене, по которой планируется закупать зерно, заместитель премьер-министра сослался на постановление Совета министров, согласно которому установлена цена на уровне 12,5 тысячи российских рублей за одну тонну без НДС. Это практически цена внутреннего белорусского рынка, добавил он. "Мы покупаем по себестоимости", - заметил вице-премьер.
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БелоруссияРоссияЛеонид ЗаяцЭкономика
 
 
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