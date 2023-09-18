https://ria.ru/20230918/zemletryasenie-1897102783.html

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 18.09.2023

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T23:26

2023-09-18T23:26

2023-09-18T23:26

в мире

мияги

япония

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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у северо-восточного побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. Землетрясение произошло у берегов префектуры Мияги в 04.33 по местному времени (22.33 мск). Очаг залегал на глубине 60 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

мияги

япония

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в мире, мияги, япония